|
В США планируют запустить свой аналог «Евровидения»
Источник материала: ОНТ
Своё «Евровидение» хотят запустить в США. Планируется, что он будет называться The American Song Contest («Американский музыкальный конкурс») и будет запущен во второй половине 2021 года. Об этом
Уже сейчас известно, что в новом для американской земли песенном конкурсе примут участие все 50 штатов страны.
Правила «Американского музыкального конкурса» будут теми же, что и в «Евровидении». Конкурс будет проходить в несколько этапов, допускаться к выступлению будут как одиночные исполнители, так и коллективы, ограничение по количеству человек в группе – максимум шесть.
Итоги конкурса будут озвучены в финале, а жюри будут выступать телезрители. Единственное отличие от «Евровидения» - исполнители будут выступать не от стран, а от штатов.
Фото: Variety, Jose Sena Goulao/EPA-EFE/REX/Shu
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Своё «Евровидение» хотят запустить в США. Планируется, что он будет называться The American Song Contest («Американский музыкальный конкурс») и будет запущен во второй...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)