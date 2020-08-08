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В США планируют запустить свой аналог «Евровидения»

08.08.2020 17:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США планируют запустить свой аналог «Евровидения»

Своё «Евровидение» хотят запустить в США. Планируется, что он будет называться  The American Song Contest («Американский музыкальный конкурс») и будет запущен во второй половине 2021 года.  Об этом сообщили в Variety.

Уже сейчас известно, что в новом для американской земли песенном конкурсе примут участие все 50 штатов страны.

Правила «Американского музыкального конкурса» будут теми же, что и в «Евровидении». Конкурс будет проходить в несколько этапов, допускаться к выступлению будут как одиночные исполнители, так и коллективы, ограничение по количеству человек в группе – максимум шесть.

Итоги конкурса будут озвучены в финале, а жюри будут выступать телезрители. Единственное отличие от «Евровидения» - исполнители будут выступать не от стран, а от штатов.

 

 

Фото: Variety, Jose Sena Goulao/EPA-EFE/REX/Shu

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Своё «Евровидение» хотят запустить в США. Планируется, что он будет называться  The American Song Contest («Американский музыкальный конкурс») и будет запущен во второй...
 
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