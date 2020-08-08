ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пернатый сотрудник: в Лидском замке собираются трудоустроить ястреба

08.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Раненого ястреба хотят трудоустроить в Лидском замке. Птицу нашли во дворе музейного комплекса. Выхаживали всем коллективом. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко познакомилась с живой достопримечательностью.

В Лидский замок этот ястреб не прилетел – пришел. Одно крыло сломано, сам – исхудал. Сейчас немного окреп и по-хозяйски осматривает территорию замка. А сотрудники тем временем размышляют, какое имя дать новому коллеге. Яша и Кеша тут явно не подходят.

«Вариант предложили Тиберий. Достаточно элитное, возвышенное имя. Римское. Все-таки римская знать любила охотиться с подобными птицами. Ну, ждем, как он себя проявит», – сказал старший научный сотрудник музейного комплекса Николай Иода.

Впрочем, с хищными птицами охотились и здесь, в Беларуси. Поэтому сотрудники музея расценивают появление ястреба, как особый знак.

«На землях Великого княжества Литовского практиковалась соколиная охота. Поэтому проекты некоторые, связанные с показом птиц на территории Лидского замка, были. То, что питомец появился у нас – наверное, материализация мечты и помощь свыше», – отметила директор Лидского историко-художественного музея Ольга Пилипчук.

Панде в зоопарке
Устроили спа (ФОТО)

Выхаживали птицу в местной ветеринарной клинике. Скорее всего, пернатый хищник неудачно вошел в вираж. Сейчас врачи следят за выздоровлением ястреба. Уверены – птица поправится. Крылу нужен покой, тугая повязка и время.

«Перелом не высокоэнергетический, косой, закрытый. Поэтому у этого пациента есть все шансы на достаточно быстрое выздоровление», – сообщил ветеринарный врач Павел Жульпа.

Летать он еще не может. Зато с удовольствием позирует для фото. И даже разрешает себя погладить. Туристы сначала его боятся. Но общение с птицей стоит того, чтобы этот страх побороть.

«Судя по экспозиции, птица являлась важной частью охоты. Очень интересно посмотреть, как вживую она выглядит», – сказали туристы Иван и Анастасия.

В Лидском замке сейчас подыскивают «кабинет» для сотрудника. И изучают азы дрессировки. Но здесь решили: насильно птицу держать не будут. Самец еще молод и полон энергии. Если крыло восстановится полностью, ястреб сам решит, что выбрать: публичность или вольное небо.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Раненую птицу нашли во дворе музейного комплекса. Выхаживали всем коллективом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Досрочное голосование на выборах Президента – день последний: люди активно отдают свой голос по всей стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика