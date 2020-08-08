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Пернатый сотрудник: в Лидском замке собираются трудоустроить ястреба
08.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Раненого ястреба хотят трудоустроить в Лидском замке. Птицу нашли во дворе музейного комплекса. Выхаживали всем коллективом. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко познакомилась с живой достопримечательностью.
В Лидский замок этот ястреб не прилетел – пришел. Одно крыло сломано, сам – исхудал. Сейчас немного окреп и по-хозяйски осматривает территорию замка. А сотрудники тем временем размышляют, какое имя дать новому коллеге. Яша и Кеша тут явно не подходят.
Впрочем, с хищными птицами охотились и здесь, в Беларуси. Поэтому сотрудники музея расценивают появление ястреба, как особый знак.
Выхаживали птицу в местной ветеринарной клинике. Скорее всего, пернатый хищник неудачно вошел в вираж. Сейчас врачи следят за выздоровлением ястреба. Уверены – птица поправится. Крылу нужен покой, тугая повязка и время.
«Перелом не высокоэнергетический, косой, закрытый. Поэтому у этого пациента есть все шансы на достаточно быстрое выздоровление», – сообщил ветеринарный врач Павел Жульпа.
Летать он еще не может. Зато с удовольствием позирует для фото. И даже разрешает себя погладить. Туристы сначала его боятся. Но общение с птицей стоит того, чтобы этот страх побороть.
«Судя по экспозиции, птица являлась важной частью охоты. Очень интересно посмотреть, как вживую она выглядит», – сказали туристы Иван и Анастасия.
В Лидском замке сейчас подыскивают «кабинет» для сотрудника. И изучают азы дрессировки. Но здесь решили: насильно птицу держать не будут. Самец еще молод и полон энергии. Если крыло восстановится полностью, ястреб сам решит, что выбрать: публичность или вольное небо.
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Раненую птицу нашли во дворе музейного комплекса. Выхаживали всем коллективом.
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