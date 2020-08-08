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ХК «Динамо-Минск» продолжает комплектовать состав на будущий сезон
Источник материала: ОНТ
Хоккейный клуб «Динамо-Минкс» продолжает комплектование состава на будущий сезон.
Клуб достиг договорённости о подписании одного из самых перспективных белорусских игроков Алексея Протаса. В прошлом году 19-летний нападающий заключил контракт новичка с «Вашингтоном» и принял участие в тренировочном лагере команды. Минувший сезон Протас провёл в «Принс-Альберте» из Западной хоккейной лиги, где набрал 80 очков по системе гол плюс пас и стал лучшим бомбардиром команды.
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Хоккейный клуб «Динамо-Минкс» продолжает комплектование состава на будущий сезон. Клуб достиг договорённости о подписании одного из самых перспективных...
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