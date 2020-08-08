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Китайские ученые предупреждают о возможной вспышке новой смертельной инфекции

08.08.2020 17:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Китайские ученые предупреждают о возможной вспышке новой смертельной инфекции

Китайские медики предупреждают о возможности вспышки новой смертельно опасного заболевания SFTS, его можно подхватить от клещей. Об этом сообщает Global Times.

Также сообщается, что, согласно последним данным, от нового вируса в Китае уже умерли семь человек, заражены 60.

Первый случай заболевания этим вирусом зафиксирован в провинции Цзянсу, позже – в провинции Аньхой.

Как рассказала одна из заболевших, одними из симптомов инфекции является кашель, высокая температура, пониженные уровни лейкоцитов и тромбоцитов в анализе крови.

Первые случаи SFTS в мире были замечены в 2011 году. Известно, что эту инфекцию можно подхватить как от клеща через укус, так и перенять от другого зараженного - через кровь или слизистую.



Фото: Darko Stojanovic, pixabay

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Китайские медики предупреждают о возможности вспышки новой смертельно опасного заболевания SFTS, его можно подхватить от клещей. Об этом сообщает Global Times. Также...
 
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