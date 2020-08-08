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Почти 900 возгораний в лесах с начала года. Какие районы Беларуси наиболее пожароопасны?

08.08.2020 18:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почти 900 лесных пожаров зафиксировано в Беларуси с начала года, рассказали в программе «Плюс-минус».

Почти 900 возгораний в лесах с начала года. Какие районы Беларуси наиболее пожароопасны?

По сравнению с таким же периодом 2019-го число возгораний увеличилось. Но сократилась общая площадь пожаров. Это около 6500 гектаров. Лидирует в печальной «огненной статистике» юг страны.

Почти 900 возгораний в лесах с начала года. Какие районы Беларуси наиболее пожароопасны?

Запрет на посещение лесов ввели в 46 районах нашей страны. Всему виной жаркая и сухая погода. Всю неделю столбик термометра подбирался к +30. Синоптики выдавали оранжевое предупреждение. В последнее время температура воздуха по стране на 1-4 градуса выше климатической нормы.

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Новости Беларуси. Почти 900 лесных пожаров зафиксировано в Беларуси с начала года, рассказали в программе «Плюс-минус». По сравнению с таким же периодом 2019-го...
 
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