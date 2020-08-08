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Медики предупредили о распространении в Китае еще одного опасного вируса

08.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Медики предупредили о распространении в Китае еще одного опасного вируса

Специалисты КНР предупреждают население о распространении в нескольких регионах страны довольно опасного вируса, который называется SFTS и может привести к летальному исходу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на китайское издание Global Times.

«Медики считают, что данный вирус передается главным образом через укусы насекомых, — приводит газета мнение местных врачей. — За первую половину этого года в Китае было выявлено более 60 инфицированных, семь из них умерли».

Как считает китайский вирусолог Шэн Цзифан, работающая в больнице при Чжэцзянском университете, нельзя исключать возможность передачи этого вируса от человека к человеку.

Согласно статистике, более 60% случаев заражения SFTS зарегистрировано в провинции Цзянсу на востоке КНР, остальные — в Аньхой и Чжэцзян, которые прилегают к этому региону с запада и с юга соответственно. У инфицированных наблюдались такие симптомы, как повышенная температура, кашель, а также снижение уровня лейкоцитов в крови и образование тромбоцитов.

Местные вирусологи объяснили, что возбудитель этого заболевания был обнаружен еще в 2011 году и относится к семейству буньявирусов, поражающих позвоночных, членистоногих, а также растения. Китайские медики отмечают, что SFTS еще мало изучен. В то же время они полагают, что его существование не должно вызывать панику. Самое правильное поведение — быть бдительным и соблюдать гигиену.

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Специалисты КНР предупреждают население о распространении в нескольких регионах страны довольно опасного вируса, который называется SFTS и может привести к...
 
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