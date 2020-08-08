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Наталья Кочанова: «Призывать людей на площади – это абсолютно не те подходы, которые должны быть в нашей стране»

08.08.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обеспокоенных матерей поддержала Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики подчеркнула необходимость сохранить стабильность и спокойствие электоральной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Многодетные родители: своих детей они отправили за границу, а наши должны участвовать в этих безобразиях

Своим мнением спикер верхней палаты парламента поделилась прямо на избирательном участке, где в связи с плотным рабочим графиком проголосовала досрочно.

В разговоре с журналистами Наталья Кочанова отметила, что задача каждого взрослого – уберечь молодежь от провокаций и необдуманных действий. С особенной осторожностью отнестись стоит к интернет-вбросам. 

Наталья Кочанова: «Призывать людей на площади – это абсолютно не те подходы, которые должны быть в нашей стране»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
К сожалению, сейчас пытаются дестабилизировать обстановку в нашей стране, призывая вот на Telegram-каналах. Сегодня нельзя этого делать, потому что призывать людей на площади это абсолютно не те подходы, которые должны быть в нашей стране. Мы многое пережили, нам много пришлось пережить и возвращаться к тому, чтобы страдали наши люди, нельзя. Особенно когда это направлено на нашу молодежь. Я сама мать, бабушка, и я крайне негативно к этому отношусь.

И еще раз обращаюсь к нашим людям: не надо делать того, что не надо. Никогда ни в отношении кого не было никакой агрессии, и сегодня мы должны принимать абсолютно правильные решения. Плохо, когда страдают люди, плохо, когда по незнанию (еще раз повторюсь) попадает молодежь в те сети, из которых потом выбраться очень непросто.

Люди в материале: Наталья Кочанова, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень

 
 
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Новости Беларуси. Обеспокоенных матерей поддержала Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики подчеркнула необходимость сохранить стабильность и...
 
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