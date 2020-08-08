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Наталья Кочанова: «Призывать людей на площади – это абсолютно не те подходы, которые должны быть в нашей стране»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обеспокоенных матерей поддержала Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики подчеркнула необходимость сохранить стабильность и спокойствие электоральной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Своим мнением спикер верхней палаты парламента поделилась прямо на избирательном участке, где в связи с плотным рабочим графиком проголосовала досрочно.
В разговоре с журналистами Наталья Кочанова отметила, что задача каждого взрослого – уберечь молодежь от провокаций и необдуманных действий. С особенной осторожностью отнестись стоит к интернет-вбросам.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
И еще раз обращаюсь к нашим людям: не надо делать того, что не надо. Никогда ни в отношении кого не было никакой агрессии, и сегодня мы должны принимать абсолютно правильные решения. Плохо, когда страдают люди, плохо, когда по незнанию (еще раз повторюсь) попадает молодежь в те сети, из которых потом выбраться очень непросто.
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Наталья Кочанова: «Призывать людей на площади – это абсолютно не те подходы, которые должны быть в нашей стране»
Новости Беларуси. Обеспокоенных матерей поддержала Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики подчеркнула необходимость сохранить стабильность и...
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