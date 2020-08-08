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Камнепад произошел при строительстве дороги в Дагестане

08.08.2020 20:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Камнепад произошел при строительстве дороги в Дагестане

В Дагестане (Россия) во время строительства автомобильной дороги в Цунтинском районе произошел сильный камнепад. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на «ГТРК Ставрополье».

Произошедшее было снято на видео рабочими. На записи видно, как с вершины горы падают камни, поднимая густое облако пыли, а люди убегают с места ЧП.

По последней информации, пострадавших в результате камнепада нет.

Фото: Depositphotos

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В Дагестане (Россия) во время строительства автомобильной дороги в Цунтинском районе произошел сильный камнепад. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на...
 
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