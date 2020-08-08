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Камнепад произошел при строительстве дороги в Дагестане
Источник материала: ОНТ
В Дагестане (Россия) во время строительства автомобильной дороги в Цунтинском районе произошел сильный камнепад. Об этом
Произошедшее было снято на видео рабочими. На записи видно, как с вершины горы падают камни, поднимая густое облако пыли, а люди убегают с места ЧП.
По последней информации, пострадавших в результате камнепада нет.
Фото: Depositphotos
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В Дагестане (Россия) во время строительства автомобильной дороги в Цунтинском районе произошел сильный камнепад. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на...
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