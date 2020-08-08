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Продление срока пребывания иностранцев без регистрации улучшит условия для развития туризма

09.08.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Продление срока пребывания иностранцев без регистрации улучшит условия для развития туризма

Татьяна Лидяева
Заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома
Продление срока пребывания иностранцев без регистрации улучшит условия для развития туризма

– На этой неделе Президент подписал документ, который вносит изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь». Этот документ предусматривает увеличение с 5 до 10 дней срока, в течение которого иностранные гости должны зарегистрироваться по месту фактического временного пребывания. Такое решение принято для упрощения деловых, частных контактов и, конечно, развития туристической и инвестиционной привлекательности страны.

Шаг на пути повышения туристической привлекательности Беларуси, безусловно, важный. Это очередное снижение барьеров, которые условно могут сдерживать рост турпотока. Первые же инициативы родились еще несколько лет назад при либерализации визового режима в Беларуси.

Сегодня без визы наши гости могут путешествовать по Гродненской и Брестской областям. Благодаря слиянию регионов с 10 ноября в одну туристическую зону жители Евросоюза могут исследовать их в едином транзитном маршруте. Конечно, это безоговорочный плюс для тех, кто хочет многое узнать о нашей стране. А сегодня таких людей становится все больше. По вполне понятным причинам в век глобализации туристы предпочитают путешествовать в тех направлениях, где сервис гостеприимства не только налажен, но и удобно организован.

Продление срока, в течение которого можно находиться в стране без регистрации, тоже улучшает условия для развития туризма. Это логичный шаг, который условия пребывания иностранных гостей делает еще более удобными. Упрощения в плане регистрации облегчат жизнь индивидуальным путешественникам, которым обычно приходится заниматься административными процедурами самостоятельно, в то время как организованной группе с решением таких вопросов помогает туроператор.

Только в прошлом году гродненский регион посетили более 450 тысяч иностранных гостей. Туристический потенциал Гродненщины «выстрелил» сразу же, как только три года назад областной центр и пять сельсоветов Гродненского района вошли в «безвиз». Уже к 2019 году только в городе над Неманом мы получили более 1300 новых рабочих мест, 71 вновь открывшийся объект питания, 43 дополнительных объекта, которые работают по системе Tax Free, значительно увеличилась загрузка гостиниц в городе Гродно, вырос экспорт туристических услуг.

В последнее время наблюдается рост как раз количества индивидуальных туристов. Думаю, продление срока, в течение которого можно находиться в стране без регистрации, может способствовать благоприятному имиджу нашей страны. Нововведение упрощает для гостей необходимые административные процедуры и тем самым дает шанс сосредоточиться на чем-то другом – путешествиях и новых впечатлениях.

#мнения

 
Теги: Гродно
 
 
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Татьяна Лидяева Заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома – На этой неделе Президент подписал документ, который вносит...
 
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