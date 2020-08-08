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Государство делает все, чтобы всем нам в нашей родной Беларуси жилось комфортно и благополучно, однако многое зависит и от нас самих

09.08.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Государство делает все, чтобы всем нам в нашей родной Беларуси жилось комфортно и благополучно, однако многое зависит и от нас самих

Тамара Долгошей
Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы
Государство делает все, чтобы всем нам в нашей родной Беларуси жилось комфортно и благополучно, однако многое зависит и от нас самих
Тамара Долгошей, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы:
– Забота о человеке поставлена во главу государственной политики в независимой Беларуси. В свое время много лет работала в сфере здравоохранения Гродненщины и не понаслышке знаю, как много вкладывается в медицину, которая стоит на страже главного богатства каждого человека – здоровья. Яркий пример — развитие кардиологической службы на Гродненщине. Мне в бытность главврачом лечебного учреждения, можно сказать, посчастливилось непосредственно участвовать в этих масштабных преобразованиях: строился и по последнему слову оснащался хирургический корпус и на Гродненщине закладывалась основа современной сердечной хирургии. Горжусь, что наш кардиологический центр пятый год подряд признается лучшим в стране среди профильных областных служб. Сегодня такие же масштабные перемены начаты в онкологической службе области – полным ходом идет строительство новых корпусов, которые наполнят современное оборудование и технологии. Можно долго перечислять все позитивные перемены в сфере здоровья, большинство жителей области о них знает.
Пандемия, которая, образно говоря, перевернула весь мир, еще раз четко показала, – насколько взаимосвязаны человек и окружающая среда. Государственная политика в области ее охраны, которая проводится в нашей стране, как раз и направлена на создание комфортной среды обитания, на максимальное использование природного потенциала во благо здоровья человека. Этому служит, к примеру, развитие электротранспорта. В последнее время активно развивается пассажирский электротранспорт, имеются инновационные разработки по электромобилям, расширяются условия для их использования. Многое сделано и многое намечается в ходе реализации государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда».

Парламентом страны был принят Закон «О радиационной безопасности», актуальность которого неоспорима в связи с приближающимся вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС. Как член комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы принимала непосредственное участие в его разработке на этапе законопроекта. Этот важный документ систематизировал всю нормативную базу для того, чтобы сделать эксплуатацию АЭС максимально безопасной. В законе использованы все современные международные требования, которые разработаны и утверждены специалистами Международной организации по сотрудничеству в сфере мирного использования атомной энергии – МАГАТЭ. Важным с точки зрения экологии и сохранения здоровой среды обитания является Закон «Об особых охранных природных территориях». Какой бы законопроект ни обсуждали парламентарии, в первую очередь идет речь о значимости его принятия для блага людей, для развития страны.

Давайте честно признаем: государство делает все возможное, чтобы всем нам в нашей родной Беларуси жилось комфортно, благополучно, счастливо. Но многое зависит и от нас самих. Мы сами можем многое сделать для себя, своей семьи, своей Родины. Мне импонируют люди с конструктивной жизненной позицией, и таких в нашем обществе большинство. Но, к сожалению, есть и противоположная – иждивенческая позиция, когда некоторые люди не предпринимают попыток изменить жизнь к лучшему своими силами, а ждут благ от кого-то, при этом выходя на площади, выливая негатив на своих страничках в интернете. Однако ничего само по себе с неба не упадет, чтобы что-то иметь, надо трудиться. Возможно, я повторю известную истину: ломать проще, чем строить, а всякое разрушение тормозит движение вперед.

Давайте помнить о том, что то, какой будет наша жизнь, зависит от каждого человека. Наш созидательный настрой, добросовестный труд на благо общества будут реальным вкладом в настоящее и будущее Беларуси.

#мнения #Выборы 2020

 
 
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Тамара Долгошей Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и...
 
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