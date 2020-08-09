Красивые фотообои по индивидуальному дизайну

Источник материала: 21.by

Хотите придать интерьеру изюминку, сделать его стильным и необычным? Тогда обращайтесь в компанию «Арт Обои» и заказывайте фотообои по доступной цене. Вы можете выбрать понравившееся изображение из каталога или предоставить свою картинку, а мы поможем сделать ваши мечты реальностью.

Лучшее решение для каждого клиента

Компания «Поинт Техно» предлагает фотообои высокого качества. Они легко клеятся и длительный период сохраняют свой привлекательный вид. Вы можете рассчитывать на профессиональную консультацию дизайнеров, которые помогут сделать интерьер вашего дома стильным и современным.

В нашем каталоге имеются картинки на любые тематики:

животные;

природа;

городские пейзажи;

люди;

абстракции и др.

Если среди готовых вариантов ничего не подходит, просто загрузите понравившуюся картинку или фотографию. Сотрудники нашей компании изготовят по ней качественные фотообои.

Если вам сложно сделать окончательный выбор, дизайнеры «Поинт Техно» помогут в решении непростой задачи. Они подберут для вас фотообои с учетом стилистики помещения и его назначения, особенностей освещения, имеющейся мебели и других нюансов.

Как заказать фотообои с доставкой?

Если планируете купить фотообои, совсем необязательно ездить по магазинам. В компании «Поинт Техно» вы сможете приобрести изделие, которое будет соответствовать желаемым параметрам, текстуре и цвету. Оформить заказ можно в онлайн-режиме в любое время. Для этого:

Выберите картинку или загрузите фото.

Определитесь с текстурой.

Укажите размер фотообоев.

Подтвердите заказ.

Произведите оплату.

Готовые обои компания доставит в любой город Беларуси. Результат обязательно вас порадует. Плотная основа упрощает процесс поклейки, а насыщенные цвета долго сохраняют первоначальную сочность.

Посмотреть каталог фотообоев от компании «Поинт Техно» можно на нашем сайте https://art-oboi.by/catalog/.

Оформить заказ можно в офисе, который находится по адресу: Минск, ул. Стрелковая, д.15, оф. 5, или по телефону:

+375-29-144-05-53;

+375-29-244-55-22;

+375-29-144-04-74.

С «Поинт Техно» легко создать уникальный интерьер в вашем доме!