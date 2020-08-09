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Чемпионка Беларуси по выездке: подготовка к этому чемпионату у нас получилась очень долгой из-за пандемии

09.08.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 августа в Ратомке завершился чемпионат страны по выездке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионка Беларуси по выездке: подготовка к этому чемпионату у нас получилась очень долгой из-за пандемии

В финальный день в КЮРе были разыграны Большой и Средний призы, а также Большой специальный. Триумфатором этого вида программы стали Ольга Сафронова и ее Сандро де Амур. Ранее этот тандем квалифицировался на Олимпийские игры в Токио.

Чемпионка Беларуси по выездке: подготовка к этому чемпионату у нас получилась очень долгой из-за пандемии

Ольга Сафронова, чемпионка Беларуси по выездке:
Не смотря на жару и на то, что был такой большой перерыв в стартах, у нас сегодня все получилось. Я очень довольна сегодня своим конем. Это наша первая такая серьезная победа на национальном турнире, первый раз мы стали чемпионами страны. Это очень почетно, и мы с гордостью будем нести дальше это звание.

В Большом призе мы уже третий сезон. Готовились, конечно, еще до Большого приза. Вместе мы с ним восемь лет, и за это время было очень много прожито, пережито. Тренировочный процесс не прекращается. А подготовка именно к этому чемпионату у нас получилась очень долгой: из-за пандемии нет соревнований других, поэтому все просто в рабочем порядке планово было. Так и готовилась.

Чемпионка Беларуси по выездке: подготовка к этому чемпионату у нас получилась очень долгой из-за пандемии

Несмотря на уровень победителей, назвать соревнования легкой прогулкой отнюдь нельзя, ведь практически всю неделю жаркая солнечная погода усложняла условия. Всадники, как и лошади, очень сильно устали.

Чемпионка Беларуси по выездке: подготовка к этому чемпионату у нас получилась очень долгой из-за пандемии

Следующий старт в Ратомке не за горами – уже на следующей неделе, 13 августа, состоится первенство Беларуси среди юниоров по преодолению препятствий.

Люди в материале: Ольга Сафронова

 
 
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Новости Беларуси. 8 августа в Ратомке завершился чемпионат страны по выездке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финальный день в КЮРе были разыграны Большой и...
 
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