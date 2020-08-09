Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку

Источник материала: ОНТ

Самолет авиакомпании Air India Express, который накануне жестко приземлился в аэропорту города Кожикоде, дважды пробовал заходить на посадку. Об этом сообщает Times of India, ссылаясь на информацию управления аэропортов Индии.

При этом воздушное судно начало приземление примерно в тысяче метров от начала взлетно-посадочной полосы, общая протяженность которой составляет 2700 метров.

«Первоначально была использована взлетно-посадочная полоса 28, и при первой попытке посадки пилот не смог ее увидеть и запросил взлетно-посадочную полосу 10», — говорится в сообщении.

По данным представителя управления, во время посадки над аэродромом лил дождь, что объясняло плохую видимость при приземлении самолета – 2000 метров.

Сообщается, что посадочная полоса аэропорта, в котором произошла трагедия, находится на возвышенности и заканчивается пологим склоном, по которому самолет скатился.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 7 августа, в индийском городе Кожикоде (штат Керала) пассажирский самолет компании Air India, пытаясь совершать посадку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Из-за жесткой посадки кабина пилотов и передняя часть воздушного судна оказались полностью разрушены, самолет развалился напополам. Сначала сообщалось о четырех погибших, но позже их число превысило 140 человек.

Фото: REUTERS / Stringer

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