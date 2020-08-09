ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку

09.08.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку

Самолет авиакомпании Air India Express, который накануне жестко приземлился в аэропорту города Кожикоде, дважды пробовал заходить на посадку. Об этом сообщает Times of India, ссылаясь на информацию управления аэропортов Индии.

При этом воздушное судно начало приземление примерно в тысяче метров от начала взлетно-посадочной полосы, общая протяженность которой составляет 2700 метров.

«Первоначально была использована взлетно-посадочная полоса 28, и при первой попытке посадки пилот не смог ее увидеть и запросил взлетно-посадочную полосу 10», — говорится в сообщении.

По данным представителя управления, во время посадки над аэродромом лил дождь, что объясняло плохую видимость при приземлении самолета – 2000 метров.

Сообщается, что посадочная полоса аэропорта, в котором произошла трагедия, находится на возвышенности и заканчивается пологим склоном, по которому самолет скатился.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 7 августа, в индийском городе Кожикоде (штат Керала) пассажирский самолет компании Air India, пытаясь совершать посадку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. 

Из-за жесткой посадки кабина пилотов и передняя часть воздушного судна оказались полностью разрушены, самолет развалился напополам. Сначала сообщалось о четырех погибших, но позже их число превысило 140 человек. 

Фото: REUTERS / Stringer

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолет авиакомпании Air India Express, который накануне жестко приземлился в аэропорту города Кожикоде, дважды пробовал заходить на посадку. Об этом сообщает Times of India,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Красивые фотообои по индивидуальному дизайну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика