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Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку
Источник материала: ОНТ
Самолет авиакомпании Air India Express, который накануне жестко приземлился в аэропорту города Кожикоде, дважды пробовал заходить на посадку. Об этом
При этом воздушное судно начало приземление примерно в тысяче метров от начала взлетно-посадочной полосы, общая протяженность которой составляет 2700 метров.
По данным представителя управления, во время посадки над аэродромом лил дождь, что объясняло плохую видимость при приземлении самолета – 2000 метров.
Сообщается, что посадочная полоса аэропорта, в котором произошла трагедия, находится на возвышенности и заканчивается пологим склоном, по которому самолет скатился.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 7 августа, в индийском городе Кожикоде (штат Керала) пассажирский самолет компании Air India, пытаясь совершать посадку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Из-за жесткой посадки кабина пилотов и передняя часть воздушного судна оказались полностью разрушены, самолет развалился напополам. Сначала сообщалось о четырех погибших, но позже их число превысило 140 человек.
Фото: REUTERS / Stringer
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Самолет авиакомпании Air India Express, который накануне жестко приземлился в аэропорту города Кожикоде, дважды пробовал заходить на посадку. Об этом сообщает Times of India,...
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