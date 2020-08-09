Цифра не имеет значения: блогер показала, как сильно на ней отличаются джинсы разных размеров от разных брендов

Источник материала: Tut.by

Блогер Ребекка из английского города Лидс решила купить джинсы трех разных брендов в трех разных размерах: 8, 10 и 12 (42, 44 и 46 российский), чтобы наконец выяснить, какие будут сидеть на ней лучше всего. Выяснилось, что размер в самом деле не имеет значения.

Размер 8 (42)





Эти джинсы от ASOS сели на девушку не идеально, но налезли и застегнулись.

Размер 10 (44)





Джинсы от Topshop показались очень комфортными: они не давили и в них было удобно двигаться.

Размер 12 (46)





А джинсы от Zara Ребекка не смогла даже натянуть, несмотря на то, что размер на них был указан самый большой из всех трех пар.

Девушка написала в своем профиле : «Одежда должна создаваться для тела, а не тело трансформироваться под одежду… Размер одежды — это не точная наука, и вы совершенно не должны привязывать свою самооценку к числу на этикетке, потому что это путь в никуда. Для меня эта ситуация с размерами джинсов — безумие. Если бы я не чувствовала себя комфортно в своем теле, в своей коже, после того, как моя попа даже не влезла в 12 размер, я бы почувствовала себя толстой и никчемной. Но, пожалуйста, не позволяйте одежде определять ваше отношение к себе. Вы больше, чем размер на этикетке. Вы больше, чем джинсы, которые вам не подходят. И если вам что-то не подходит, помните, что с вашим телом все в порядке, что-то не то с одеждой, но не с вами… Не позволяйте одежде искажать ваше представление о вашем собственном теле, и, конечно, не позволяйте испортить вам день. Тебя достаточно такой, какая ты есть» .