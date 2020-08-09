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Стало известно, кто получил свидетельство о рождении в июне и июле

09.08.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Свидетельство о рождении получили в июне:
Егор Ярошевич, Максим Козаченко, Артём Бородич, Дарья Евтух, Арсений Гапанович, Милана Уткина, Марк Чекан, Вера Циркина, Захар Толочко, Екатерина Абрамович, Михаил Карпач, Макар Каменко, Аделина Курганович, Анна Журавлевич, Мирон Щербин, Артём Тарасенко, Владислава Дишук, Милана Кирик, Майя Бацкель, Богдан Хвитько, Марьяна Петрова, Анастасия Дятко, Илья Рогач, Марианна Быстрая, Вероника Коваленя, Артём Бердников, Даниил Мурза, Ксения Барбушина, Варвара Жолнеревич, Артём Супрунов-ский.

… в июле:
Матвей Марциновский, Родион Пупаревич, Анастасия Завесницкая, Доминика Корок, Степан фенько, Ева Овчаренко, Валерия Литвин, Матвей Ярошевич, Игнат Курдун, Павел Шарамета, Давид Флерьянович, Назар Кузьмич, Анна Петровская, Дмитрий Праженик, Дарина Калиновская, Марьяна Шарапа, Арсений Демянко, Наталья Зуйкевич, София Юшкевич, Виктория Мисюк, Егор Гуменюк, Дарья Бурая, Никита Чернобай, Анастасия Пацейкович, Мария Белаш, Роберт Мамчиц, Николай Киселевич, Александр Бубновский, Виктория Гапонова, Богдан Бурнович, Ульяна Цвирко, Илья Пучков, Денис Вайцехович, Герман Дудук, Богдан Менько, Ульяна Шиш, Алексей Ропницкий, Марк Куленок, Полина Хвитько, Ян Залесский, Тимофей Плакса.
Раиса Проневич,
начальник отдела ЗАГС Несвижского райисполкома.


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Свидетельство о рождении получили в июне:Егор Ярошевич, Максим Козаченко, Артём Бородич, Дарья Евтух, Арсений Гапанович, Милана Уткина, Марк Чекан, Вера
 
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