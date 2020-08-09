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Избирательные участки открылись по всей стране

09.08.2020 08:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Избирательные участки открылись по всей стране

Голосование в основной день выборов уже началось. Избирательные участки открыты с 8:00. И сегодня здесь готовятся к наплыву людей, учитывая, как активно проявили себя белорусы на досрочном голосовании.

Воскресенье 9 августа – заключительный и, пожалуй, самый ответственный день кампании. В этот кульминационный момент важен голос каждого! 

Всего проголосовать могут свыше 6 800 000 человек – именно столько белорусов обладают избирательным правом. Принять участие в выборах смогут и наши соотечественники, которые сейчас находятся за границей, таких – больше 5000 человек. В 36 странах открыты 44 участка. А в нашей стране их сегодня работает без малого 6000. Избирателей здесь ждут до 20:00. Чтобы воспользоваться правом голоса, необходимо прийти на свой участок по месту жительства с паспортом или любым другим документом, заменяющим его, – подойдёт удостоверение госслужащего, водителя, студенческий или военный билет. 

Фото: БЕЛТА

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Голосование в основной день выборов уже началось. Избирательные участки открыты с 8:00. И сегодня здесь готовятся к наплыву людей, учитывая, как активно проявили...
 
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