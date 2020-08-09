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Участки для голосования на выборах Президента открылись в Беларуси

09.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


Участки для голосования на выборах Президента открылись сегодня в 8.00 и продолжат свою работу до 20.00, сообщает БЕЛТА.

На выборах образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 — за рубежом. На тех, что открыты в воинских частях (13), а также санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (231), участковые комиссии могут объявить голосование законченным и ранее 20.00, если свой выбор сделали все избиратели, включенные в список.

При себе избирателю нужно иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав. Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету. Если избиратель потерял паспорт или его украли, то на участок ему нужно взять с собой справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность гражданина.

Для предотвращения распространения респираторных инфекций (в том числе COVID-19) избирателям рекомендуется при посещении участка находиться в средствах индивидуальной защиты (маска, перчатки). Предъявлять документ, подтверждающий личность, следует в развернутом виде, демонстрируя необходимые страницы самостоятельно, без передачи в руки члену участковой комиссии. Кроме того, рекомендуется использовать собственные авторучки для подписи о получении бюллетеня в списке граждан, имеющих право участвовать в выборах, а также для заполнения бюллетеня.

Для людей, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не смогут прийти в день выборов на избирательный участок, будет организовано голосование на дому. Проводить его Минздрав рекомендовал по возможности без входа в жилое помещение и с соблюдением принципа социального дистанцирования (расстояние не менее 1 м).

В списки избирателей внесены 6 844 932 гражданина.-0-

Витебске" href="https://www.belta.by/regions/view/fotofakt-otkryvajutsja-uchastki-dlja-golosovanija-v-vitebske-402031-2020/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent">ФОТОФАКТ: ОТКРЫВАЮТСЯ УЧАСТКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ВИТЕБСКЕ
Участки для голосования на выборах Президента открылись в Беларуси
 
 
 
 
 
 
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ К РАБОТЕ ПРИСТУПИЛИ 750 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВУчастки для голосования на выборах Президента открылись в Беларуси

Досрочное голосование в регионе проходило на 729 открытых избирательных участках. Сегодня в работу включился еще 21 участок, расположенный в санаториях, профилакториях, домах отдыха, организациях здравоохранения и воинских частях.

 
Теги: Витебск
 
 
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Участки для голосования на выборах Президента открылись сегодня в 8.00 и продолжат свою работу до 20.00, сообщает БЕЛТА. На выборах образовано 5767 участков для...
 
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