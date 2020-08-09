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У мониторинговой группы МПА СНГ нет замечаний к ходу голосования на выборах Президента Беларуси

09.08.2020 10:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

У мониторинговой группы МПА СНГ нет замечаний к ходу голосования на выборах Президента Беларуси

Мониторинговая группа Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ не имеет замечаний к проведению голосования на выборах Президента Беларуси. Об этом заявил генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, передает БЕЛТА.

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Мониторинговая группа Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ не имеет замечаний к проведению голосования на выборах Президента Беларуси. Об этом заявил генеральный...
 
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