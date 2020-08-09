|
У мониторинговой группы МПА СНГ нет замечаний к ходу голосования на выборах Президента Беларуси
Источник материала: ОНТ
Мониторинговая группа Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ не имеет замечаний к проведению голосования на выборах Президента Беларуси. Об этом заявил генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий,
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мониторинговая группа Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ не имеет замечаний к проведению голосования на выборах Президента Беларуси. Об этом заявил генеральный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)