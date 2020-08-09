|
Самая оперативная информация о ходе голосования со всех участков приходит в ЦИК (видео)
09.08.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Там уже работает мобильная студия Белтелерадиокомпании. Каждые два часа ожидаем прямые включения с последней информацией по явке в каждом регионе, а также оценкой хода голосования от руководства Центризбиркома, рассказали на tvr.by. На прямую связь выходит Светлана Лукьянюк (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Там уже работает мобильная студия Белтелерадиокомпании. Каждые два часа ожидаем прямые включения с последней информацией по явке в каждом регионе, а также оценкой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)