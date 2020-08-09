В воскресенье, 9 августа, основной день голосования на выборах Президента Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Выборы Президента Беларуси являются прямыми. Глава государства избирается непосредственно белорусским народом. Голосование является тайным. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины граждан, включенных в список избирателей. Глава государства считается избранным, если его поддержали более половины избирателей, принявших участие в голосовании.

Кандидатами в президенты зарегистрированы пять человек: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. ЦИК сформированы 153 территориальные избирательные комиссии и 5723 участковые комиссии. Образовано 5767 участков для голосования, в том числе 231 — в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 13 — в воинских частях и 44 — за пределами Беларуси.

Избирательные участки откроются в 8.00. На нынешних выборах смогут проголосовать 6 844 932 человек.

Следить за ходом избирательной кампании будут 248 международных и почти 50 тыс. национальных наблюдателей.