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«За дни досрочного голосования свой выбор сделали уже более 800 человек». Председатель избирательной комиссии №17 в Минске – о количестве проголосовавших

09.08.2020 11:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Будущее определяют сегодня по всей стране. В школах, медучреждениях, воинских частях, посольствах за рубежом организованы участки.

Тем, кто из-за болезни или в силу возраста не может прийти сам, урны принесут домой. Корреспонденты ОНТ сегодня весь день наблюдают, как проходит процесс голосования, и делятся оперативной информацией.

На участке №17 процесс голосования, как и на других участках, мониторят национальные наблюдатели. Здесь работает пять человек. Но не исключено, что могут приехать участники международных миссий. Сейчас еще достаточно рано, поэтому людей пока немного. Всё же некоторые предпочитают проголосовать, как только открываются участки.

Надо отметить, что явка здесь уже достаточно высокая. 

Валерий Еднач, председатель участковой избирательной комиссии №17 Первомайского района г. Минска«На этом участке должны проголосовать 2256 человек. За дни досрочного голосования свой гражданский долг выполнили уже более 800 человек».

Будем надеяться, что этот день и дальше будет проходить также спокойно и в рабочей обстановке. Напомним, до закрытия участков остается 10 часов. А значит, выполнить гражданский долг и отдать голос за достойного кандидата время еще есть. Обратим внимание, что работники участковых комиссий просят не забывать документы, удостоверяющие личность. Потому что, к примеру, на этом участке такой случай уже был. Возвращаться домой за документом всё же придётся. 

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Теги: Минск
 
 
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Будущее определяют сегодня по всей стране. В школах, медучреждениях, воинских частях, посольствах за рубежом организованы участки. Тем, кто из-за болезни или в силу...
 
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