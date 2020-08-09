Александр Лукашенко проголосует на участке №506

Источник материала: ОНТ

В основной день голосования традиционно свой голос отдаёт и Глава государства. Александр Лукашенко голосует в Минске. Съёмочная группа ОНТ на президентский участок приехала заранее.

В Белорусском государственном университете физической культуры расположен участок для голосования №506, хотя чаще его называют первым из-за того, что здесь неизменно голосует первое лицо государства.

Так совпало, ведь участок для голосования определяется пропиской. Это ещё и достаточно символично, учитывая, какое внимание Александр Лукашенко уделяет спорту и на уровне государства, и в своей частной жизни.

Впрочем, сегодня Президент будет здесь не ради физической культуры, а чтобы исполнить свой гражданский долг. Участок для голосования работает в обычном режиме, с 8 утра сюда приходят все, кто решил также отдать свой голос именно сегодня.

Александра Лукашенко здесь ещё ждут, но не только для голосования. Журналисты готовят вопросы – это тоже традиция. И учитывая, что событие не рядовое, пул журналистов заметно больше того, что, например, сопровождает Президента в командировках или присутствует на событиях во Дворце Независимости. Сегодня здесь и не только белорусская пресса.

Электоральная кампания всегда вызывает повышенный интерес, и это понятно. Помимо аккредитованных участников, таких как наша съёмочная группа, и избирателей, которые здесь голосуют, на улице сейчас довольно многолюдно. Сюда приходят те, кто решил поддержать Президента.

Съёмочная группа ОНТ будет следить за всем происходящим и оперативно делиться событиями.

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