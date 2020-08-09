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«Рекорд мы немножко превзошли». Вадим Ипатов о том, сколько белорусов проголосовали досрочно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К данным о ходе голосования на выборах Президента. По последним данным более 40 % избирателей уже сделали свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Бешанова, корреспондент:
Как голосовали белорусы досрочно? В прошлый раз это было 36,5 % и тогда говорили, что это абсолютный рекорд.
У нас впервые выборы в летний период. Сегодня 9 августа – это последний завершающий месяц лета, и люди думают, как отдохнуть, воспользоваться этими солнечными деньками, пошли проголосовать чуть раньше. Это первое.
Второе – пандемия. Санитарно-эпидемиологическая обстановка, которая сложилась, более или менее благоприятная сейчас. Но в то же время люди учитывают, они организованы, и для того, чтобы не создавать очереди, не создавать скопления людей на участках, я думаю, поэтому они пошли проголосовали досрочно.
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Новости Беларуси. К данным о ходе голосования на выборах Президента. По последним данным более 40 % избирателей уже сделали свой выбор, сообщили в программе Новости...
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