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Кричевляне проявляют активность
09.08.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Активно на Кричевщине проходит голосование по выборам Президента Республики Беларусь. По информации районной избирательной комиссии, к 10.00 проголосовали более 14 тысяч избирателей. Всего в списки для голосования внесено 24873 избирателя.
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Активно на Кричевщине проходит голосование по выборам Президента Республики Беларусь. По информации районной избирательной комиссии, к 10.00 проголосовали более 14
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