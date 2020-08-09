Источник материала: Новости Волковыска

Центризбирком сообщил, что досрочно на президентских выборах проголосовали 41,7% избирателей.

Явка по итогам первого дня составила 4,98%, после второго – 12,76%, после третьего – 22,49%, по итогам четвертого – 32,26%.

Рекорд явки на досрочном голосовании поставила Гомельская область. Здесь, по данным ЦИК, она составила 54,44%.

В Брестской области явка составила 38,40%, в Витебской – 39,34%, Гродненской – 38,60%, Минской – 39,66%, Могилевской – 49,92%.





Сегодня основной день голосования на президентских выборах. Участки будут открыты с 8 утра до 8 вечерам.