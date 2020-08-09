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Беларусь выбирает Президента

09.08.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В 8 часов утра открылись 5767 участков для голосования, из которых 44 – за пределами страны.

   

Беларусь выбирает Президента

Трансляция обновляется
11:25

Выборы. По состоянию на 10:00 явка составила 45,33%

Явка избирателей на президентских выборах на 10:00 составила 45,33%. Об этом во время брифинга сообщила Председатель ЦИК Лидия Ермошина.


Photo: www.sb.by

По областям активность избирателей распределилась следующим образом:

Брестская область – 40,49%;

Витебская область – 45,28%;

Гомельская область – 57,82%;

Гродненская область – 42,47%;

Минская область – 43,79%;

Могилевская область – 53,87%;

Минск – 36,08%

 
Теги: Минск
 
 
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В 8 часов утра открылись 5767 участков для голосования, из которых 44 – за пределами страны.     Трансляция обновляется
 
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