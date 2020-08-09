Беларусь выбирает Президента

В 8 часов утра открылись 5767 участков для голосования, из которых 44 – за пределами страны.
11:25
Выборы. По состоянию на 10:00 явка составила 45,33%
Явка избирателей на президентских выборах на 10:00 составила 45,33%.
По областям активность избирателей распределилась следующим образом:
Брестская область – 40,49%;
Витебская область – 45,28%;
Гомельская область – 57,82%;
Гродненская область – 42,47%;
Минская область – 43,79%;
Могилевская область – 53,87%;
Минск – 36,08%
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В 8 часов утра открылись 5767 участков для голосования, из которых 44 – за пределами страны. Трансляция обновляется
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