Голосование в Пекине близится к завершению из-за разницы во времени

Источник материала: ОНТ

За тысячи километров от дома у белорусов тоже есть возможность проголосовать. Из-за разницы во времени в Пекине голосование близится к завершению.

Участок в Китае открылся задолго до того, как голосование началось в Минске – с учётом пятичасовой разницы во времени. На этих выборах Президента Республики Беларусь на территории КНР работает один избирательный участок №92 в Пекине, который приписан к Ленинскому району Минска. В списке избирателей зарегистрированы 35 человек.

Большинство из них – сотрудники посольства Беларуси и члены их семей, имеющие право голоса, а также бизнесмены и работники представительств белорусских предприятий и организаций. Впрочем, проголосовать в посольстве Беларуси в Пекине сегодня может любой гражданин Беларуси, которому исполнилось 18 лет, при предъявлении паспорта. Таким образом, в посольстве ждут обучающихся в Китае студентов и туристов. Всех желающих внесут в дополнительный список.

Избиратели могли принять участие в выборах досрочно: с 4 по 8 августа включительно. На участке в Пекине заблаговременно проголосовали 11 человек, или 20%. Это граждане Беларуси, у которых на сегодня были другие планы. Пик активности избирателей сегодня пришёлся на полдень – к этому моменту большинство избирателей из списка уже сделали свой выбор. Участок в столице Китая работает с восьми утра до восьми вечера по пекинскому времени (это плюс пять часов к минскому).

Ровно в 20:00 двери участка закроются и сразу начнётся подсчёт голосов избирателей. Данные поступят сначала в Министерство иностранных дел Республики Беларусь, а после этого уже пойдут в ЦИК страны. Таким образом, результаты будут в столице Беларуси сегодня примерно в 16-17 часов по минскому времени.

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