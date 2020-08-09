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ЦИК: Выборы президента Беларуси состоялись, проголосовали более 54% избирателей

09.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На выборах президента Беларуси по состоянию на 12.00 проголосовали более 54% избирателей. Выборы признаны состоявшимися, заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.

По ее словам, 50%-й барьер преодолели все регионы, кроме города Минска – в столице явка составила пока 43%. В Гомельской и Могилевской областях проголосовали уже более 60% избирателей.

Выборы президента Беларуси считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины граждан республики, включенных в список избирателей.

В воскресенье избирательные участки работают с 8.00 до 20.00. Кандидатами зарегистрированы пять человек. За пять дней досрочного голосования явка на участках составила 41,7%, сообщил ЦИК.
ЦИК: Выборы президента Беларуси состоялись, проголосовали более 54% избирателей



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Теги: Минск
 
 
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Выборы президента Беларуси считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины граждан республики, включенных в список избирателей.
 
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