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Ермошина прокомментировала подачу жалоб от наблюдателей на выборах
Источник материала: ОНТ
Глава Центризбиркома прокомментировала ход основного дня голосования на выборах президента Беларуси. Лидия Ермошина отметила, что жалобы подают одни и те же наблюдатели,
ФОТО: БЕЛТА
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Глава Центризбиркома прокомментировала ход основного дня голосования на выборах президента Беларуси. Лидия Ермошина отметила, что жалобы подают одни и те же...
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