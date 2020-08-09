Какие курс валют выставили банки 9 августа и в каких обменниках доллар «дешевле» 2,5 рубля

Источник материала: Tut.by

9 августа снизились курсы продажи банками доллара и евро. При этом в банкоматах по-прежнему наблюдается нехватка валюты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банком евро — 2,965 рубля (Банк Дабрабыт, Идея банк и Альфа-Банк), а ниже всего — 2,93 рубля (Беларусбанк).

Выгоднее всего сдавать евро в Paritetbank и Абсолютбанк — 2,905 рубля.

Выше всего курс продажи доллара банком — 2,54 рубля (Франсабанк). К примеру, в Идея Банке — 2,52 рубля, а в Paritetbank — 2,517 рубля. Ниже всего курс продажи — 2,49 рубля (Банк Дабрабыт). «Дешевле» 2,5 рубля доллар также в БПС-Сбербанке и Paritetbank — 2,495 рубля и 2,499 рубля соответственно.

Сдавать банку американскую валюту выгоднее всего в Абсолютбанк и Идея Банке — 2,48 рубля.

При этом в банкоматах по-прежнему по-прежнему наблюдается нехватка валюты. В банкоматах Альфа-Банка в Минске, к примеру, нет в наличии валюты (речь про те, в которые она загружается, — то есть у отделений банка). В регионах, напомним, доллары в банкоматы не загружают.

В Беларусбанке в столице валюта есть в наличии, судя по информации на сайте банка, в четырех банкоматах, один из которых расположен в Национальном аэропорту Минск.