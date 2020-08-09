В основной день выборов Президента избирательная кампания проходит по-особенному торжественно. На избирательных участках города и района развернулись торговые площадки, организованы выставки и царит праздничная атмосфера.

Выборы Президента не просто знаковые событие для каждого гражданина, а настоящий праздник. Такой мыслью с корреспондентом «КС» поделились смолевичане Наталья Александровна Константин Григорьевич Кудрявцевы. Они вместе пришли отдать свои голоса в основной день выборов.

– Мы голосуем за мир и процветание родной Беларуси, – делятся супруги. – У нас двое детей и четверо внуков, больше всего хочется, чтобы над их головами было мирное небо, а Беларусь – и дальше процветала.