Голосование в Смолевичах продолжается

На Смолевичском участке №3 продолжается голосование на выборах Президента Республики Беларусь.

На избирательном участке организована развлекательная программа: на открытой площадке выступают творческие коллективы района, а талантливые молодые артисты исполняют популярные белорусские песни. У жителей района есть возможность купить изделия местных ремесленников и продегустрировать продукцию районных организаций. Для детей проводятся квест-игры — заводные аниматоры развлекают малышей, пока родители изучают презентацию крестьянско-фермерских хозяйств и агроусадьб Смолевичского района. Каждый час на открытой площадке проводятся различные мероприятия для взрослых и детей.

Полина Нехайчик.



































