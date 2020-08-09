Председатель райисполкома Александр Бутарев прибыл на участок вместе с супругой и сыном

Источник материала: Горецкий вестник





Сегодня наша страна выбирает Президента. Вместе со всеми белорусами жители Горок и Горецкого района приходят на участки для голосования, чтобы выразить свое волеизъявление. Ближе к полудню на академическом участке для голосования № 2 активность избирателей только увеличивалась. Люди шли голосовать семьями, компаниями, по одному.

Председатель райисполкома Александр Бутарев прибыл на участок вместе с супругой Ольгой и одним из трех сыновей Максимом.

















– Традиция голосовать всем вместе заложена и сохраняется в нашей семье много лет подряд.

Я – человек практичный. Я видел, что было раньше и могу сравнивать. Очевидно, что наша страна поступательно развивается. Сегодня мы видим чистые улицы, у каждого есть возможность работать и зарабатывать, развивать свой бизнес, получать образование. Сегодня налоговые поступления от коммерческих предприятий составляют 40% консолидированного бюджета района. Ежегодно эта цифра растет на несколько процентных пунктов. Это говорит о том, что у нас создана комфортная среда для открытия своего дела и работы частных предприятий.

У нас нет разбитых дорог, люди обеспечены социальными благами, ежегодно сдается 12 тысяч м квадратных жилья, постоянно ведется работа по благоустройству городских и сельских территорий. Как руководитель района, я вижу, что для людей созданы все условия. Мне нравится, как развивается и крепнет наша страна, поэтому я голосую за дальнейшее поступательно развитие, за мир и процветание родной Беларуси.































































































Текст — Ольга Киммель

Фото — Михаил Левцов