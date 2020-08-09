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Сколько денег перечислили в избирательные фонды кандидатов в президенты и какие суммы они потратили

09.08.2020 14:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что суммы в избирательных фондов некоторых кандидатов в президенты превысили те, что по закону можно потратить на предвыборную компанию, еще неделю назад, деньги продолжали поступать. На 5 августа общая сумма в фондах всех претендентов составила 541 289 рублей. Из них в общей сложности потрачено 350 357 рублей.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Максимальная сумма, которую может израсходовать каждый кандидат в президенты на предвыборную компанию — 9000 базовых величин. Это 243 тысячи рублей. Все, что превышает этот лимит, потрачено быть не может. Если эти деньги не вернуть перечислившим, то они пойдут в госбюджет.

В фондах Светланы Тихановской и Александра Лукашенко еще на 29 июля средств было больше, чем можно потратить. Первому кандидату уже тогда перечислили 268 648 рублей, второму — 254 585.

Напомним, что в штабе Светланы Тихановской еще тогда сообщили, что сбор средств остановлен, потому что надо будет возвращать то, что останется. Часть средств поступила от анонимных отправителей, то есть о тех, кто их перевел, не хватает данных. В штабе сказали, что хотели бы вернуть неистраченное перечислившим эти суммы и просили связаться с ними всех, кто перечислил деньги в избирательный фонд Светланы Тихановской и «пока не выяснил их судьбу».

Несмотря на то, что лимиты и так были превышены, в фонды Лукашенко и Тихановской продолжали поступать средства как и в фонды других кандидатов.

По данным ЦИК, на 5 августа в лидерах по количеству перечисленных в фонд средств осталась Светлана Тихановская — туда поступило 271 953 рублей. Из них было потрачено 181 258 рублей.

Поступления в фонды других кандидатов были более скромными как и траты. Меньше всего средств в избирательном фонде Сергея Черечня — 3300 рублей. Из них потрачено 3149 рублей.

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Теги: Курсы валют
 
 
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