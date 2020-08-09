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«С утра вас ждем!» Как пожилые глучане голосуют на дому

09.08.2020 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

«С утра вас ждем!» Как пожилые глучане голосуют на дому

На одной только улице Октябрьской в Глуске членов избирательной комиссии ждали по семи адресам. А заявки на надомное голосование в день выборов могут поступать, кстати, до шести вечера. Поэтому в район глусской Слободы члены комиссии могут вернуться еще не раз.


«С утра вас ждем!» Как пожилые глучане голосуют на дому
«С утра вас ждем!» Как пожилые глучане голосуют на дому
«С утра вас ждем!» Как пожилые глучане голосуют на дому
«С утра вас ждем!» Как пожилые глучане голосуют на дому
«С утра вас ждем!» Как пожилые глучане голосуют на дому
«С утра вас ждем!» Как пожилые глучане голосуют на дому

«Я вас с утра жду!» Эту фразу за час мы услышали несколько раз. Бабулечки приветливо здороваются, благодарят, что к ним пришли, многие совсем не против пообщаться подольше, но, к сожалению, заявок много, члены комиссии спешат, их ждут по другим адресам.


«С утра вас ждем!» Как пожилые глучане голосуют на дому
«С утра вас ждем!» Как пожилые глучане голосуют на дому
«С утра вас ждем!» Как пожилые глучане голосуют на дому
«С утра вас ждем!» Как пожилые глучане голосуют на дому
«С утра вас ждем!» Как пожилые глучане голосуют на дому

 
 
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На одной только улице Октябрьской в Глуске членов избирательной комиссии ждали по семи адресам. А заявки на надомное голосование в день выборов могут поступать,...
 
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