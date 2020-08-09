«С утра вас ждем!» Как пожилые глучане голосуют на дому

Источник материала: Радзiма





На одной только улице Октябрьской в Глуске членов избирательной комиссии ждали по семи адресам. А заявки на надомное голосование в день выборов могут поступать, кстати, до шести вечера. Поэтому в район глусской Слободы члены комиссии могут вернуться еще не раз.



























«Я вас с утра жду!» Эту фразу за час мы услышали несколько раз. Бабулечки приветливо здороваются, благодарят, что к ним пришли, многие совсем не против пообщаться подольше, но, к сожалению, заявок много, члены комиссии спешат, их ждут по другим адресам.





















