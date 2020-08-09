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Явка избирателей по республике на 12:00 — 54,57 %
Источник материала: Радзiма
Явка избирателей на 12:00 в Беларуси составила 54,57 %. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Центризбирком. В Могилёвской области свои голоса отдало 63,25 % избирателей.
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Явка избирателей на 12:00 в Беларуси составила 54,57 %. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Центризбирком. В Могилёвской области свои голоса отдало 63,25 % избирателей. ...
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