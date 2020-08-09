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Ангелина Пташук: Сегодня мы выбираем будущее страны

09.08.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В апреле Ангелине Пташук исполнилось 18. Она – учащаяся Несвижского государственного колледжа им. Я. Коласа. Сегодня она голосовала впервые. На свои первые выборы пришла со своей семьей – мамой, папой и старшим братом.

Ангелина Пташук: Сегодня мы выбираем будущее страны

– Знала, что буду голосовать обязательно, ведь сегодня мы выбираем будущее страны, – поделилась Ангелина Анатольевна.

На память об участии в выборах Президента Республики Беларусь вместе с поздравлением с этим знаменательным событием председатель участковой избирательной комиссии Наталья Богуш вручила молодому избирателю сувенирную продукцию.


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В апреле Ангелине Пташук исполнилось 18. Она – учащаяся Несвижского государственного колледжа им. Я. Коласа. Сегодня она голосовала впервые. На
 
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