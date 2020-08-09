От сегодняшнего выбора зависит устойчивость дома для наших детей — избиратель

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От сегодняшнего выбора зависит устойчивость дома для наших детей. Такое мнение высказал житель Бреста после голосования на избирательном участке №1, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мой голос — за динамичное движение вперед, стабильность и уверенность, правильную интеграцию в мировое сообщество. Я сравниваю выборы с родительским счастьем. Мы закладываем фундамент в строительстве большого дома для наших детей под названием «Республика Беларусь». Какому кандидату сегодня отдадим предпочтение, такую основу и заложим для будущего», — считает брестчанин Валентин.

Мужчина уверен, что принять участие в выборах — гражданский долг каждого человека. «Кому-то было удобнее это сделать предварительно, другие приходят на избирательные участки сегодня. Каждый вправе выразить свою точку зрения. Думаю, белорусы люди вдумчивые, поэтому уверен, что мы сделаем правильный выбор», — сказал избиратель.

Жительница Бреста Людмила, делая отметку в бюллетене, также думала о будущем детей. «Все чинно и приятно, на избирательном участке меня хорошо встретили, — поделилась впечатлениями избирательница. — Конечно, я хочу честных выборов. Не сомневаюсь, что так и будет. Думаю, мы живем в справедливой стране, меня все устраивает. Хочу такого же спокойствия для своих детей».-0-



