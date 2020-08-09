Наблюдатели от СНГ считают противоэпидемические меры на участках обоснованными

“Мы с 24 июля ведем наблюдение за ходом избирательного процесса. Посетили множество участков в регионах и Минске. Все они хорошо подготовлены. Да, в некоторых нет шторок в кабинках, в других есть. Но увидеть, как заполнил бюллетень избиратель, нельзя все равно. Так что, считаем, что созданы все условия, чтобы обеспечить тайну голосования”, – сказал он.

Касательно противоэпидемических мер он подчеркнул, что во многих странах СНГ вообще были отменены или перенесены выборы и референдумы. Сергей Лебедев считает предпринимаемые в Беларуси меры оправданными. “Наблюдатели от СНГ считают их обоснованными. Надо беречь людей, – сказал Сергей Лебедев. – Санитарные ограничения мы рассматриваем не как некое препятствие избирательному процессу”.

Председатель комиссии Михаил Мацкель рассказал, что явка на досрочном голосовании была достаточно высокой: из более чем 2,5 тыс. избирателей заранее свое волеизъявление сделали около 800. В условиях, когда нужно соблюдать меры социального дистанцирования, это помогает сохранять спокойную обстановку на участке. Чем реже членам избирательной комиссии приходится напоминать пришедшим на участок о соблюдении дистанции, тем меньше нервозности. “Как видите, у нас все меры соблюдаются, специально заготовлены одноразовые перчатки, стоят антисептики”, – добавил Михаил Мацкель.