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Наблюдатели от СНГ считают противоэпидемические меры на участках обоснованными

09.08.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Наблюдатели от СНГ считают противоэпидемические меры на участках обоснованными
 
Предпринимаемые на избирательных участках противоэпидемические меры являются обоснованными, а не надуманными ради препятствия волеизъявлению. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь Сергей Лебедев на участке №42 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

“Мы с 24 июля ведем наблюдение за ходом избирательного процесса. Посетили множество участков в регионах и Минске. Все они хорошо подготовлены. Да, в некоторых нет шторок в кабинках, в других есть. Но увидеть, как заполнил бюллетень избиратель, нельзя все равно. Так что, считаем, что созданы все условия, чтобы обеспечить тайну голосования”, – сказал он.

Касательно противоэпидемических мер он подчеркнул, что во многих странах СНГ вообще были отменены или перенесены выборы и референдумы. Сергей Лебедев считает предпринимаемые в Беларуси меры оправданными. “Наблюдатели от СНГ считают их обоснованными. Надо беречь людей, – сказал Сергей Лебедев. – Санитарные ограничения мы рассматриваем не как некое препятствие избирательному процессу”.

Председатель комиссии Михаил Мацкель рассказал, что явка на досрочном голосовании была достаточно высокой: из более чем 2,5 тыс. избирателей заранее свое волеизъявление сделали около 800. В условиях, когда нужно соблюдать меры социального дистанцирования, это помогает сохранять спокойную обстановку на участке. Чем реже членам избирательной комиссии приходится напоминать пришедшим на участок о соблюдении дистанции, тем меньше нервозности. “Как видите, у нас все меры соблюдаются, специально заготовлены одноразовые перчатки, стоят антисептики”, – добавил Михаил Мацкель.


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Теги: Минск
 
 
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  Предпринимаемые на избирательных участках противоэпидемические меры являются обоснованными, а не надуманными ради препятствия волеизъявлению. Об этом заявил...
 
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