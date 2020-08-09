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Наблюдатель от МПА СНГ: нарушений на президентских выборах зафиксировано не было

09.08.2020 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наблюдатель от МПА СНГ: нарушений на президентских выборах зафиксировано не было

Нарушений во время голосования на выборах Президента Беларуси замечено не было. Об этом сегодня в Несвиже рассказал наблюдатель от МПА СНГ, заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации РФ Александр Башкин, передает БЕЛТА.

При этом наблюдатель, в качестве позитивных моментов, особо отметил высокую явку и активность избирателей, а также возможность проголосовать досрочно.

Фото: БЕЛТА

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Нарушений во время голосования на выборах Президента Беларуси замечено не было. Об этом сегодня в Несвиже рассказал наблюдатель от МПА СНГ, заместитель...
 
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