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Наблюдатель от МПА СНГ: нарушений на президентских выборах зафиксировано не было
Источник материала: ОНТ
Нарушений во время голосования на выборах Президента Беларуси замечено не было. Об этом сегодня в Несвиже рассказал наблюдатель от МПА СНГ, заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации РФ Александр Башкин,
При этом наблюдатель, в качестве позитивных моментов, особо отметил высокую явку и активность избирателей, а также возможность проголосовать досрочно.
Фото: БЕЛТА
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Нарушений во время голосования на выборах Президента Беларуси замечено не было. Об этом сегодня в Несвиже рассказал наблюдатель от МПА СНГ, заместитель...
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