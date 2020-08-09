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Наблюдатель от МПА СНГ: нарушений во время голосования на выборах Президента не замечено

09.08.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Наблюдатель от МПА СНГ: нарушений во время голосования на выборах Президента не замечено
 
На участке в Несвиже Сатвалдиев Нурбек и Башкин Александр
 

 Нарушений во время голосования на выборах Президента Беларуси не замечено, сообщил сегодня в Несвиже журналистам наблюдатель от МПА СНГ, заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации РФ Александр Башкин, передает корреспондент БЕЛТА.

“Очень важный фактор – соответствие требованиям национального избирательного законодательства и международным стандартам. Ни больших, ни малых нарушений, расхождений с требованиями законодательства и избирательных стандартов мы не встретили, – сказал Александр Башкин. – Могу сказать, что недочетов на тех участках, которые видел, я не заметил”.

Наблюдатель отметил праздничное и позитивное настроение тех, кто приходит отдать свой голос, и членов избирательных комиссий. Он также обратил внимание на высокую явку и активность избирателей.

Александр Башкин назвал позитивным моментом возможность голосовать не только в основной день выборов, но и в течение нескольких дней до него. “Потому что главное, к чему должны стремиться власть и общество, организовывая избирательный процесс, это удобство для избирателей. Несколько дней голосования, конечно, такое удобство повышают”, – считает он.


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  На участке в Несвиже Сатвалдиев Нурбек и Башкин Александр    Нарушений во время голосования на выборах Президента Беларуси не
 
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