Выборы президента в Беларуси: голосуют артисты, спортсмены и врачи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходят выборы президента. И они состоялись. Поучаствовало в волеизъявлении более половины граждан, имеющих право голоса. Голосуют артисты, спортсмены и врачи. Проголосовал и президент Александр Лукашенко. За ходом избирательной кампании проследил корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Выборы признаны состоявшимися, так как проголосовало большинство . Всего в стране порядка семи миллионов граждан, которые могут принимать участие в электоральной кампании.

На пост главы государства претендует пять кандидатов. Многие из них уже сделали свой выбор. Президент Беларуси Александр Лукашенко свой гражданский долг тоже исполнил на участке в Университете физкультуры. Президент поприветствовал всех, узнал, как обстановка на участке, получил бюллетень и направился в кабинку для голосования. Проголосовав, президент бросил бюллетень в урну и направился к выходу. После этого ответил на десятки вопросов журналистов. Был вопрос и о том, как оценят выборы иностранные наблюдатели.

«Не надо ждать, что перед нами расшаркаются и скажут: «Молодцы белорусы!». Политика – это борьба, а для нас – искусство возможного. Мы не хотим, чтобы о нас говорили плохо, но исходить будем из интересов белорусского народа. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно, чтобы можно было нормально растить детей, не оглядываясь по сторонам», – сказал Лукашенко.

Кстати, о наблюдателях. Их немало – более 50 тысяч. Есть и международные. К примеру, от межпарламентской ассамблеи СНГ. Руководитель миссии Сергей Лебедев уже посетил не один избирательный участок. И заявил, что условия для тайного волеизъявления созданы.

«Мы ведем наблюдение с 24 июля. Нас больше 170 человек из восьми стран. Во всех областях Республики Беларусь мы встречались и с главами местных администраций, с руководителями территориальных избирательных комиссий, участковых. Смотрели за готовностью участков. Должен признать, что во всех областях и в городе Минске очень хорошо подготовлены для голосования», – сказал председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества независимых государств Сергей Лебедев.

Голосовать граждане могут, если они внесены в список избирателей. Они также должны иметь при себе паспорт, подойдут и водительские права, пенсионное удостоверение, военный или студенческий билет. С собой просят взять и хорошее настроение, так как выборы уже традиционно проходят в атмосфере праздника. Кстати, голосуют сегодня люди разных возрастов и профессий. Считают, что это важно для будущего страны.

«Выбор абсолютно несложный, давно определенный. Поэтому тот, кто любит по-настоящему свою Республику Беларусь, сегодня сделает правильный выбор», – сказал вокалист ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок.

«Ты не можешь остаться равнодушным. Все мы хотим жить в свободной, независимой стране, все мы хотим сами решать, что нам делать дальше. И понятно, что сегодняшний день – это тот день, который будет определять наше будущее на ближайшие пять лет», – отметил директор Научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.

«Мы выбираем наш путь. Всем нам нравится наша Беларусь. Абсолютно все голосуют за свободную Беларусь, красивую, трудолюбивую, мирную, счастливую, радостную, светлую Беларусь. И я не исключение», – добавил главный тренер Беларуси по лыжной акробатике Николай Козеко.

Голосование продолжается. Избирательные участки будут работать до 20 часов вечера, после чего начнется подсчет голосов. Более точные данные о том, кто же победил на выборах в Беларуси, станут известны завтра к утру, когда состоится пресс-конференция председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной.



