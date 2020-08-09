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Выборы президента в Беларуси: голосуют артисты, спортсмены и врачи
09.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходят выборы президента. И они состоялись. Поучаствовало в волеизъявлении более половины граждан, имеющих право голоса. Голосуют артисты, спортсмены и врачи. Проголосовал и президент Александр Лукашенко. За ходом избирательной кампании проследил корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.
На пост главы государства претендует пять кандидатов. Многие из них уже сделали свой выбор. Президент Беларуси Александр Лукашенко свой гражданский долг тоже исполнил на участке в Университете физкультуры. Президент поприветствовал всех, узнал, как обстановка на участке, получил бюллетень и направился в кабинку для голосования. Проголосовав, президент бросил бюллетень в урну и направился к выходу. После этого ответил на десятки вопросов журналистов. Был вопрос и о том, как оценят выборы иностранные наблюдатели.
«Не надо ждать, что перед нами расшаркаются и скажут: «Молодцы белорусы!». Политика – это борьба, а для нас – искусство возможного. Мы не хотим, чтобы о нас говорили плохо, но исходить будем из интересов белорусского народа. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно, чтобы можно было нормально растить детей, не оглядываясь по сторонам», – сказал Лукашенко.
Кстати, о наблюдателях. Их немало – более 50 тысяч. Есть и международные. К примеру, от межпарламентской ассамблеи СНГ. Руководитель миссии Сергей Лебедев уже посетил не один избирательный участок. И заявил, что условия для тайного волеизъявления созданы.
«Мы ведем наблюдение с 24 июля. Нас больше 170 человек из восьми стран. Во всех областях Республики Беларусь мы встречались и с главами местных администраций, с руководителями территориальных избирательных комиссий, участковых. Смотрели за готовностью участков. Должен признать, что во всех областях и в городе Минске очень хорошо подготовлены для голосования», – сказал председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества независимых государств Сергей Лебедев.
Голосовать граждане могут, если они внесены в список избирателей. Они также должны иметь при себе паспорт, подойдут и водительские права, пенсионное удостоверение, военный или студенческий билет. С собой просят взять и хорошее настроение, так как выборы уже традиционно проходят в атмосфере праздника. Кстати, голосуют сегодня люди разных возрастов и профессий. Считают, что это важно для будущего страны.
«Выбор абсолютно несложный, давно определенный. Поэтому тот, кто любит по-настоящему свою Республику Беларусь, сегодня сделает правильный выбор», – сказал вокалист ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок.
«Ты не можешь остаться равнодушным. Все мы хотим жить в свободной, независимой стране, все мы хотим сами решать, что нам делать дальше. И понятно, что сегодняшний день – это тот день, который будет определять наше будущее на ближайшие пять лет», – отметил директор Научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.
«Мы выбираем наш путь. Всем нам нравится наша Беларусь. Абсолютно все голосуют за свободную Беларусь, красивую, трудолюбивую, мирную, счастливую, радостную, светлую Беларусь. И я не исключение», – добавил главный тренер Беларуси по лыжной акробатике Николай Козеко.
Голосование продолжается. Избирательные участки будут работать до 20 часов вечера, после чего начнется подсчет голосов. Более точные данные о том, кто же победил на выборах в Беларуси, станут известны завтра к утру, когда состоится пресс-конференция председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной.
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Избирательные участки будут работать до 20 часов вечера, после чего начнется подсчет голосов.
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