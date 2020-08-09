Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина назвала причины высокой явки на выборах и рассказала, как голосуют пациенты с COVID

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь выбирает президента. Выборы в стране уже признаны состоявшимися, явка избирателей превысила 50%. Корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова расспросила главу ЦИК Лидию Ермошину о ходе голосования.

- Лидия Михайловна, расскажите более подробно о явке к этому часу и о ходе голосования.

Я рада проинформировать всех о том, что выборы в Республике Беларусь состоялись. Более 60% избирателей (при необходимых 50%) пришли на избирательные участки. Наиболее активные – Могилевская и Гомельская области. Там явка уже за 70%. Наверное, это связано с тем, что Могилевская область как родина действующего главы государства традиционно показывает высокую явку. Гомельская тоже. Менее активен Минск, но и здесь приняло участие более 50% избирателей. Избиратели есть, они идут весь период голосования. Можно сказать, что эти выборы вызывали большой общественный резонанс, большой интерес в обществе. Это все отражается на явке избирателей.



- В этом году определенные коррективы внесла пандемия. Скажите, какие санитарно-эпидемиологические нормы предпринимали на участках? Некоторым, чтобы проголосовать, приходилось стоять в очереди.

Да, это выборы с ковидным акцентом. По сути вся избирательная кампания начиналась в разгар пандемии 8 мая. Эпидемия наложила на нее отпечаток. Начиная с работы ЦИК, которая не приглашает журналистов на свои заседания, а ведет стрим с заседаний. Оказалось, что это очень удачная форма, которую можно применять вне эпидемии. Кроме этого, Минздравом разработаны рекомендации для избирательных участков. Это определенные защитные средства, соблюдение социальной дистанции. У нас в кабинках убраны занавески с четвертой стороны, чтобы шло проветривание. Кроме того, есть особенности (их тоже регулирует ЦИК совместно с Минздравом) по голосованию тех, кто заболел, но находится дома на амбулаторном лечении. Эти люди не могут посетить избирательные участки, поэтому они будут голосовать на специальных больничных участках. Эти люди будут поставлены на учет, если пожелают проголосовать. Если избирателей на территории районной больницы будет достаточно много, их будут доставлять специализированными бригадами, которые выезжают к ковидным больным – они заберут больного, доставят на избирательный участок в больницу, чтобы он там проголосовал, и вернут обратно домой. Там где больных на территории административно-территориальной единицы будет не много, то два члена избирательной комиссии больницы, два доктора или сотрудника данного лечебного учреждения, будут выезжать с переносным ящиком и организовывать голосование на дому. Что касается тех, кто является контактами первого уровня (это самое большое количество тех, кто находится в критической группе), то они имеют право выходить из дома в защитной маске, поэтому они будут посещать избирательные участки на общих основаниях.

- Возле избирательных участков растянулись очереди из желающих голосовать...

Это нормально, я такие видела, например, в Казахстане. Многие хотят проголосовать в день выборов, хотя мы предлагали и считаем разумным досрочное голосование. Более 40% избирателей воспользовались этой возможностью. Единственное, меня волнует, чтобы не было скоплений избирателей около 20:00, когда закрываются участки, потому что проголосовать смогут только те, кто находятся в помещении избирательной комиссии, остальные не смогут этого сделать. Пропуск в избирательную комиссию будет осуществляться дозированно, не будет пропускаться более избирателей, чем членов избирательной комиссии, которые выдают избирательные бюллетени, чтобы там не было скопления.

- Когда начнется подсчет голосов и можно будет говорить о предварительных итогах?

В 20:00 сразу участковые комиссии начнут считать, мы рассчитываем, что не позже половины второго ЦИК сможет объявить предварительные итоги выборов.