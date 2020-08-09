Источник материала: Новости Волковыска

Разработчики платформы "Голос" сообщают, что кто-то создал сайт-перехватчик, и те пользователи, которым удается открыть сайт, попадают на него.

Создатели онлайн-площадки просят пользователей, которым удается открыть фейковый сайт, не оставлять на нем свои данные (в том числе номера телефонов и фотографии), а пользоваться чат-ботами в Telegram и Viber.

Отправляйте фото своих бюллетеней только через чат-боты в Телеграм @golosby_bot и Вайбер viber://pa?chatURI=golos-by.

Создатели "Голоса" заверили избирателей, которые уже поделились с ними результатами своего голосования, что их личным данным ничто не угрожает.

Напомним, онлайн-платформа «Голос» – это проект сообщества «Честные люди». Избирателям предлагается отправить фото своего бюллетеня в чат-боты в Viber и Telegram, причем сделать это можно не только 9 августа, но и после выборов. Затем все бюллетени планируется обработать.

По данным создателей, возможностью передать изображение своего бюллетеня воспользовались уже более одного миллиона избирателей.