Выборы-2020: Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов после голосования

Источник материала: ОНТ

Сегодня на участке №1 свой голос за будущее страны отдал и Президент Беларуси. Александр Лукашенко традиционно голосует в Белорусском государственном университете физической культуры. И как обычно – в первой половине дня. Здесь же собралось немало журналистов (белорусских и зарубежных), чтобы не только запечатлеть сам процесс волеизъявления, но и пообщаться с Главой государства. В итоге на участке №1 Президент дал полноценную пресс-конференцию. Более того, с экспертами обсудил текущую политическую ситуацию. А в игре «вопрос-ответ» Александр Лукашенко уже одержал победу.

Помимо жителей близлежащих домов на участке №1 в университете физкультуры голосуют спортсмены, тренеры. Люди, которые знают ценность секундам и времени. Да и сам процесс голосования организован по-спортивному: все для удобства. Места членов комиссии расположены в ряд. Здесь же – наблюдатели. Рядом и урны для голосования. С паспортом – да, он необходим и Президенту – Александр Лукашенко предыдущий раз сюда приходил 9 месяцев назад – когда выбирали Парламент.

Понятно, что демонстрировать свой выбор нельзя. Но в данном случае очевидно, напротив какой фамилии Президент поставил подпись. Cегодня же свой гражданский долг выполнили и другие претенденты на высший пост в стране.

После того, как опустил бюллетень в урну, Александр Лукашенко вышел к журналистам. Рядом собрались и те, кто его в нынешней кампании поддерживал. Это доверенные лица – медики, артисты, депутаты и спортсмены, люди известные и авторитетные. И первый вопрос – о безопасности граждан на этих выборах. Александр Лукашенко в очередной раз подтвердил – для власти это приоритет.

Представительница немецкого СМИ «Дойче Велле» спросила о якобы арестованных представителях штаба и о якобы репрессиях. Президент поправил – надо быть точнее в формулировках. Для издания с репутацией.

Общение продолжалось больше часа: за это время начался и закончился дождь. И иногда было похоже на бокс: вопрос – и тут же ответ. С молниеносной реакцией. «Положить» Президента на лопатки вопросами не получилось. Александр Лукашенко показал, что он лидер. Более того, он в отличной форме. Не только физической (кстати, рассказал, как перенес COVID-19 на ногах), но и политической. Но не факт, что об этом напишут все присутствующие. Впрочем, для белорусов главное – что этот факт есть.

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