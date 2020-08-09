ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выборы-2020: Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов после голосования

09.08.2020 17:26 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Выборы-2020: Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов после голосования

Сегодня на участке №1 свой голос за будущее страны отдал и Президент Беларуси. Александр Лукашенко традиционно голосует в Белорусском государственном университете физической культуры. И как обычно – в первой половине дня. Здесь же собралось немало журналистов (белорусских и зарубежных), чтобы не только запечатлеть сам процесс волеизъявления, но и пообщаться с Главой государства. В итоге на участке №1 Президент  дал полноценную пресс-конференцию. Более того, с экспертами обсудил текущую политическую ситуацию. А в игре «вопрос-ответ» Александр Лукашенко уже одержал победу. 

Помимо жителей близлежащих домов на участке №1 в университете физкультуры голосуют спортсмены, тренеры. Люди, которые знают ценность секундам и времени. Да и сам процесс голосования организован по-спортивному: все для удобства. Места членов комиссии расположены в ряд. Здесь же – наблюдатели. Рядом и урны для голосования. С паспортом – да, он необходим и Президенту – Александр Лукашенко предыдущий раз сюда приходил 9 месяцев назад – когда выбирали Парламент.  

Понятно, что демонстрировать свой выбор нельзя. Но в данном случае очевидно, напротив какой фамилии Президент поставил подпись. Cегодня же свой гражданский долг выполнили и другие претенденты на высший пост в стране.

После того, как опустил бюллетень в урну, Александр Лукашенко вышел к журналистам. Рядом собрались и те, кто его в нынешней кампании поддерживал. Это доверенные лица – медики, артисты, депутаты и спортсмены, люди известные и авторитетные. И первый вопрос – о безопасности граждан на этих выборах. Александр Лукашенко в очередной раз подтвердил – для власти это приоритет.

Представительница немецкого СМИ «Дойче Велле» спросила о якобы арестованных представителях штаба и о якобы репрессиях. Президент поправил – надо быть точнее в формулировках. Для издания с репутацией.

Общение продолжалось больше часа: за это время начался и закончился дождь. И иногда было похоже на бокс: вопрос – и тут же ответ. С молниеносной реакцией. «Положить» Президента на лопатки вопросами не получилось. Александр Лукашенко показал, что он лидер. Более того, он в отличной форме. Не только физической (кстати, рассказал, как перенес COVID-19 на ногах), но и политической. Но не факт, что об этом напишут все присутствующие. Впрочем, для белорусов главное – что этот факт есть.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на участке №1 свой голос за будущее страны отдал и Президент Беларуси. Александр Лукашенко традиционно голосует в Белорусском государственном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Политолог Александр Рар: Беларуси важно проводить многовекторную политику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
09.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика