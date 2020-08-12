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В Южном Судане при перестрелке погибли 118 человек
Источник материала: Партизан
В штате Вараб на севере Южного Судана произошла перестрелка между правительственной армией и вооруженными местными жителями. В результате погибли по меньшей мере 118 человек, сообщает Синьхуа.
Фото AP
В штате Вараб на севере Южного Судана произошла перестрелка между правительственной армией и вооруженными местными жителями. В результате погибли по меньшей мере 118 человек,
Как сообщил источник в администрации штата Вараб, военные 9 августа проводили в районе Тондж операцию по сбору у населения огнестрельного оружия и задержали молодого человека, который незаконно хранил оружие и пытался сбежать. Завязался спор, который перерос в перестрелку. В результате столкновения погибли 34 солдата и 84 местных жителя, есть раненые. Из-за слабо развитой медицины в районе происшествия число жертв может возрасти.
При этом официальный представитель армии Южного Судана заявил, что в перестрелке погибли 55 солдат, но ничего не сообщил о жертвах среди гражданского населения.
В Южном Судане часто происходят межэтнические столкновения, и для обеспечения своей безопасности значительная часть местных жителей хранит огнестрельное оружие. Правительство страны развернуло масштабную операцию по сбору оружия у населения, но многие отказываются его отдавать.
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В штате Вараб на севере Южного Судана произошла перестрелка между правительственной армией и вооруженными местными жителями. В результате погибли по меньшей мере...
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