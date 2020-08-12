ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арестный конвейер в Жодино. Мелешкевича отпустили из‑за нехватки времени у судей

12.08.2020 09:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

37-летний Юрий Мелешкевич, член совета правоцентристской партии БНФ, был задержан ОМОНом в центре Минска 7 августа во время разгона оппозиционного велопробега. В протоколе указано, что он протестовал на велосипеде, хотя велосипеда у него не было. Мелешкевича вместе с 80 другими задержанными доставили в изолятор в городе Жодино — а вчера отпустили на свободу, потому что его протокол судьи попросту не успели рассмотреть.

Арестный конвейер в Жодино. Мелешкевича отпустили из‑за нехватки времени у судей
Иллюстрационное фото

«Медиазона» записала монолог Мелешкевича о задержании, перевозке в душных автозаках и освобождении из Жодино.

В пятницу — я знал, что в городе будут акции автомобилистов — я гулял на улице. Наблюдал за тем, что происходит, но не участвовал. Стал свидетелем проезда велосипедистов — это такая акция, которая проводилась в преддверии выборов. Следовал за этой колонной, они двигались значительно быстрее. В какой-то момент я дошел до места, где произошло столкновение милиционеров из [спецподразделения] ГАИ «Стрела», это было в районе [площади] Якуба Коласа со стороны здания филармонии [на проспекте Независимости].

Там стояли две машины «Стрелы» — часть велосипедистов они задерживали, часть смогла уехать через дворы и проезды. Когда я проходил, подъехала машина со спецназом, вышли люди в штатском и по форме, и подъехал автобус со спецназом внутренних войск в зеленой форме. Я прошел мимо них, метров 20 до перекрестка, чтобы сфотографировать: повернулся и сделал два снимка, как людей задерживали, подрезали, велосипеды падали, они падали, была свалка. Пока я делал фотографии, два сотрудника ОМОНа это заметили, развернулись и молча бросились на меня. Только подбегая, они стали орать: «Что ты фотографируешь? Ты задержан!».

Заломали мне руки и забросили в автобус, где попытались досмотреть личные вещи, на что я сказал, что они не имеют права на досмотр, пока мне не назвали причину задержания и основания для досмотра. Они бросили меня на заднее сиденье микроавтобуса и дальше просто ездили по проспекту: подрезали, выскакивали и тянули велосипедистов. Нас было там пять человек, одна женщина и четыре мужчины. Один мужчина пострадал во время падения — он упал и ударился об асфальт. Я ему оказывал помощь, передал влажные салфетки, чтобы вытереть кровь — он разбил локти, была ссадина в районе виска, он себя плохо чувствовал. В итоге его отправили в больницу, потому что через несколько часов в милиции он стал терять сознание и был в плохом состоянии.

Меня доставили в Ленинское РУВД, где сотрудники полиции составили рапорты, согласно которым я ехал на велосипеде. Я теперь буду требовать, чтобы мне предоставили «мой велосипед», если я на нем был — ремарка: у меня нет велосипеда, и я не пользуюсь никакими платными сервисами. Написали, что я участвовал в акции велосипедистов, не подчинялся законным требованиям сотрудников милиции, хотя это абсолютная неправда: я не оказывал сопротивления и проследовал в автобус.

Все участники получили по два протокола, все потеряли свои велосипеды, их забирали без велос едов. В камере были еще четыре человека, так называемые шашлычники: ребят задержали в парке, когда они жарили шашлыки. Доставили в Жодино шашлычников, велосипедистов, всех задержанных с флагами — парню по имени Артем Доброхотов шесть суток вчера дали, гулял с флагом по проспекту; шашлычников отпустили.

Всего нас было около 80 человек — четыре или пять автозаков отправили в Жодино. Условия в автозаке так себе, конечно, три часа в духоте сидели: я в «стакане» сидел депривированный, четыре человек в металлическом ящике задыхались, и их пересадили за решетку. Мы три часа ждали, пока всех оформят. Это было в воскресенье утром.

В понедельник с утра нам сказали, что будут суды — и где-то часов с двух-трех начали выводить людей на суды. Судьи приехали непосредственно [в изолятор], и так рассматривали эти дела. Они попытались всех рассмотреть — последнее рассмотрение протокола произошло где-то в 19:45, где-то 20 минут заняло, это вот Артема Доброхотова. Я сидел с ним в одной в камере, нас было четыре человека: я, Артем, один из шашлычников и участник велопробега. Нас двоих просто не успели осудить, судьи уехали. Всего, как оказалось, трех человек в Жодино не успели осудить. Тех, кого осудили на сутки, возвращали в камеры: им давали сутки и повестку, кому-то повестку и штраф, в основном возвращали в камеры.

Даже делали обыски на квартирах у двух ребят: Дениса Малько и Романа Козловского. Малько был в квартире, там сфотографировали обстановку, а у Козловского устроили обыск, забрали технику, телефон, ноутбук по делу о подготовке массовых беспорядков. Это настолько абсурдно было — если бы вы видели этих людей, где они, а где участие или, тем более, подготовка массовых беспорядков, это абсолютно случайные люди, не имевшие отношения к политическим процессам.

У меня на руках остались два протокола, опись имущества и пояснение, которое я давал; в описи имущества велосипед не фигурирует. Остальным велосипедистам говорили, что их средства передвижения на какую-то стоянку забрали, но никто ничего не знал.

Вышли из Жодино, уже за полночь было, за два часа. Нас встретили люди, которые приехали за [освобождавшимся в это время арестантом по фамилии Маркелов], и они нас подбросили до Минска, а тут я уже на перекладных сам добирался.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
37-летний Юрий Мелешкевич, член совета правоцентристской партии БНФ, был задержан ОМОНом в центре Минска 7 августа во время разгона оппозиционного велопробега. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вручена специальная премия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика