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Как чувствует себя водитель автобуса, пострадавший на "Пушкинской"

12.08.2020 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

11 августа в «Минсктрансе» рассказали о состоянии водителя городского автобуса, пострадавшего во время вчерашних уличных акций на улице Притыцкого в Минске.


Ранее сообщалось - на снимке постравший


В пресс-службе предприятия уточнили, что водитель автобуса № 163 пострадал возле станции метро «Пушкинская».

В настоящее время пострадавший находится в нейрохирургическом отделении одной из минских больниц, лежит в общей палате. Также отмечается, на предприятии, в котором работает водитель, оказывает ему необходимую помощь.

Его состояние удовлетворительное, – проинформировала пресс-служба «Минсктранса».
 
Теги: Минск
 
 
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11 августа в «Минсктрансе» рассказали о состоянии водителя городского автобуса, пострадавшего во время вчерашних уличных акций на улице Притыцкого в Минске.
 
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