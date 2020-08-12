Макс Корж: «Пацаны, на сегодня вы победили. Тормозите сегодня движ»









Бороться нужно до конца, уверен Корж, но другими, более безопаными методами

Макс Корж.





Белорусский певец Макс Корж высказался о протестах в Беларуси. Кстати, его реакции на события, происходящие в Беларуси, ждали многие.





- Пацаны, на сегодня вы победили. Тормозите сегодня движ. (я говорю только про сегодняшнии день), - написал 11 августа Макс Корж на своей странице в инстаграме. - Вы показали, что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс.





kp.by Макс пишет, что «победу со дня на день», о которой пишут многие телеграм-каналы, одержать просто нереально, пишет





- Я это вижу своими глазами, находясь в Минске , - пишет Корж. - Сегодня будут только трупы. Силовики таким способом на сторону людеи не переходят. Сеи час в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. Бороться необходимо. Нужно идти до конца. Требуи те от своих лидеров других решении .





Певец просит, чтобы белорусы берегли себя и не лезли напрямую. - Не забываи те, чьи вы правнуки, - обращается к землякам он. - Передаваи те всем.



