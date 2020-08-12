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Макс Корж: «Пацаны, на сегодня вы победили. Тормозите сегодня движ»

12.08.2020 10:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Макс Корж просит белорусов притормозить протесты



Бороться нужно до конца, уверен Корж, но другими, более безопаными методами
Макс Корж. 

Белорусский певец Макс Корж высказался о протестах в Беларуси. Кстати, его реакции на события, происходящие в Беларуси, ждали многие.

- Пацаны, на сегодня вы победили. Тормозите сегодня движ. (я говорю только про сегодняшнии день), - написал 11 августа Макс Корж на своей странице в инстаграме. - Вы показали, что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс.

Макс пишет, что «победу со дня на день», о которой пишут многие телеграм-каналы, одержать просто нереально, пишет kp.by

- Я это вижу своими глазами, находясь в Минске, - пишет Корж. - Сегодня будут только трупы. Силовики таким способом на сторону людеи не переходят. Сеи час в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. Бороться необходимо. Нужно идти до конца. Требуи те от своих лидеров других решении .

Певец просит, чтобы белорусы берегли себя и не лезли напрямую. - Не забываи те, чьи вы правнуки, - обращается к землякам он. - Передаваи те всем.
 
Теги: Минск
 
 
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Макс Корж просит белорусов притормозить протесты
 
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