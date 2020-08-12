Не выжил никто из 118 человек, которые находились на ее борту. По многим причинам гибель "Курска" стала одним из поворотных моментов современной российской истории.





собрала главные вопросы, связанные с этой трагедией, и выяснила, были ли даны на них достоверные и внятные ответы. Русская служба Би-би-сиглавные вопросы, связанные с этой трагедией, и выяснила, были ли даны на них достоверные и внятные ответы.





По плану учений 12 августа 2000 года "Курск" должен был сначала обстрелять ракетой "Гранит", а затем торпедировать условного противника - корабельную группировку, в составе которой были атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и авианосец "Адмирал Кузнецов".





Торпеда и ракета не содержали боевую часть со взрывчатым веществом - такие боеприпасы называют "практическими". В остальном они абсолютно совпадают с боевыми.





"Курск" и атомный ракетный крейсер "Петр Великий", возглавлявший группировку условного противника подлодки, отстрелялись своими "Гранитами". Во время подготовки торпедной атаки произошла катастрофа.





По данным следствия, в 11 часов 28 минут 26,5 секунды по московскому времени в четвертом торпедном аппарате "Курска" взорвалась практическая торпеда 6576-А. Подлодка резко опустилась на дно, на глубину 108 метров. Там произошел второй взрыв, который уничтожил всю носовую часть субмарины.





Большинство членов экипажа в отсеках с первого по третий погибли сразу или в течение считанных минут. Выжившие собрались в девятом отсеке.





Поисковая операция началась в 23:30 12 августа, а около 3:20 утра на следующий день лодку "нащупал" на дне эхолотом "Петр Великий". Первый спасательный корабль прибыл на место аварии в 10 утра 13 августа.





В течение последующих дней российские спасатели несколько раз пытались пристыковать специальный аппарат к аварийному люку "Курска", чтобы затем проникнуть внутрь. Впоследствии было объявлено, что специальное металлическое стыковочное кольцо было повреждено и все попытки не увенчались успехом.





Россия вела переговоры с Великобританией и Норвегией, предложившими ей помощь в спасении экипажа, но приступить к работе норвежские водолазы смогли только 20 августа, спустя восемь дней после аварии. На следующий день норвежцам удалось вскрыть кормовой аварийно-спасательный люк подлодки.





Выживших внутри "Курска" не было.

Был ли шанс на спасение?

Очень болезненной темой в обсуждении аварии "Курска" остается смерть подводников. В девятом отсеке собрались 23 человека, которые какое-то время были живы.





Среди выживших был капитан-лейтенант Дмитрий Колесников, командир турбинной группы дивизиона движения из седьмого отсека. Умирая, он оставил записку, ставшую знаменитой. В ней он признается в любви жене, пишет о том, что шансов нет, и призывает не отчаиваться.





До сих пор многие уверены, что у подводников был шанс спастись, если бы спасательная операция началась сразу или иностранным спасателям разрешили участвовать в ней раньше.





Адвокат родственников погибших моряков Борис Кузнецов, который выступал в Страсбургском суде и написал книгу "Она утонула. Вся правда о "Курске", утверждает, что выжившие при взрывах продержались несколько дней.









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Экипаж подлодки "Курск" за неделю до катастрофы





"Правда же заключается в том, что подводники просили о помощи и отчаянно стучали кувалдой или другим металлическим предметом больше двух суток - с 2 часов ночи 13 августа до вечера 14 августа. В гидроакустических журналах кораблей и судов последние стуки зафиксированы в 11 часов 14 августа, а по показаниям свидетелей стуки продолжались до вечера того же дня", - пишет адвокат.





По официальной версии, источником стука стало специальное аварийное устройство, которое таким образом помогало акустикам спасательных кораблей обнаружить субмарину, а выжившие прожили всего несколько часов - спасти бы их не удалось, даже если бы не было ни одной задержки.

За что критиковали действия властей?

Ход спасательной операции и в целом поведение властей, в том числе президента Владимира Путина, вызывали критику в России.





Путин стал исполняющим обязанности президента России после отставки Бориса Ельцина 21 декабря 1999 года, а в мае 2000 года в первый раз выиграл выборы. "Курск" для него стал фактически первым серьезным испытанием на посту президента.





Во время катастрофы Путин находился в отпуске. Он не прервал его сразу же после того, как ему доложили об аварии, и вернулся из Сочи спустя пять дней после катастрофы.





В дальнейшем, по словам критиков, он не выказывал каких-то эмоций в связи с гибелью 118 человек. Но больше всего его критиковали за слова в интервью ведущему CNN Ларри Кингу: на вопрос, что произошло с подлодкой, Путин ответил: "Она утонула" и едва заметно улыбнулся.





Политический редактор лондонской газеты Times Ричард Бистон писал тогда, что Путину, вероятно, отказало политическое чутье, и приводил в пример других российских политиков - советского премьер-министра Николая Рыжкова, который плакал после землетрясения в Армении, Виктора Черномырдина, который в присутствии телекамер вел переговоры с чеченцами, захватившими заложников в Буденновске.





Российский журналист Сергей Доренко в выпуске своей авторской передачи, посвященном гибели "Курска", жестко раскритиковал Владимира Путина. Программа вышла в эфир на телеканале ОРТ и является одной из самых известных журналистских работ Доренко. После этого программу закрыли, а сам журналист уволился с телеканала.





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Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после гибели "Курска", 16 августа 2000 года. Он далеко не сразу решился прервать свой отпуск





С другой стороны, заместитель ответственного редактора "Независимого военного обозрения", капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров, который исследовал катастрофу "Курска", считает, что в результате Владимир Путин сознательно вызвал на себя большую часть критики, чтобы вывести из-под нее других военных и политиков.





В прессе также много критиковали то, как российские военные освещали спасательную операцию.





ВМФ, например, впервые сообщил об аварии с "Курском" лишь спустя два дня. Информация была противоречивой: сначала сообщалось, что с лодкой установили связь, затем эту информацию опровергли сообщениями о том, что единственным способом общения с экипажем является "перестук".





Критиковали и то, что российские военные тянули несколько дней с решением принять помощь от иностранцев - Британия предложила ее еще 14 августа, в результате норвежское судно с британской мини-подлодкой подошли к месту гибели подлодки только вечером 19 августа.

К каким выводам пришло следствие?

Уголовное дело о гибели "Курска" было возбуждено главной военной прокуратурой по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта". Расследование аварии шло два года.





Генеральный прокурор Владимир Устинов в феврале 2002 года сказал, что в ходе расследования были выявлены серьезные нарушения со стороны командования Северного Флота и экипажа погибшей субмарины.





Эти общие слова не вылились в какие-либо конкретные обвинения. В августе 2002 года дело было закрыто за отсутствием состава преступления без предъявления обвинений.





Устинов тогда сказал, что допущенные нарушения в организации проведения учений и поисково-спасательной операции, не состоят "в причинной связи с гибелью "Курска", что исключает привлечение кого-либо к уголовной ответственности". Теперь военные эксперты считают, что следствие остановили, поскольку обвинения могли быть выдвинуты высокопоставленным военным и государственным деятелям.





Следствие, как рассказал в 2002 году Владимир Устинов, выявило много нарушений, допущенных и на самой подлодке.









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Подводную лодку "Курск" смогли поднять только в 2001 году





На ней была отключена сигнализация аварийного буя и система аварийного выброса антенны - эти устройства облегчают задачу поиска затонувшей субмарины. На подлодке также была отключена система "Снегирь", своего рода "черный ящик" - она записывала переговоры по громкой связи.





Но основной причиной следствие все-таки признало производственный дефект торпеды 65-76 ПВ "Кит" серийный № 1336А. Эта торпеда была изготовлена в 1990-м году на Машиностроительном заводе имени С. М. Кирова в Алма-Ате. Срок службы у торпеды составляет 20 лет, так что в 2000 году ее следовало списать.





Следствие считает, что из-за микротрещин в прокладке бака с окислителем - пероксидом водорода - он попал в торпедный аппарат, где началась химическая реакция с выделением кислорода и тепла. Торпеда сначала загорелась, а потом взорвалась в узкой трубе торпедного аппарата.





Взрывом выбило его заднюю крышку, это вместе со взрывной волной и частями торпеды привело к детонации других торпед и второму, гораздо более мощному взрыву нескольких торпед на стеллажах в первом отсеке. Как раз этот взрыв разрушил носовую часть лодки - первый, второй и третий отсеки.





Газета "Коммерсант" в 2002 году после выступления Устинова изложила официальную версию. В статье говорилось, что в одном из болтов корпуса торпеды и резиновых прокладках, расположенных примерно в средней ее части, оказались микротрещины. В результате произошла утечка окислителя в торпедный аппарат, что и привело сначала к пожару, а затем и к взрыву.





В своей книге "Правда о "Курске", которая вышла в 2005 году, Владимир Устинов пишет, что "срок сохранения работоспособности резинотехнических деталей торпеды, контактирующих с перекисью водорода при хранении торпед в собранном виде, не должен превышать шесть лет".





"При этом сведения об установке указанных резиновых деталей должны быть указаны в обязательном приложении к формуляру торпеды. Однако в формуляре торпеды данное приложение отсутствует, так как было выдано с торпедой на носитель (то есть на АПЛ) и в последующем уничтожено взрывом", - говорится в книге.

Есть ли другие версии?

Устинов не утверждает, что неисправность торпеды была единственной причиной катастрофы.





В своей книге он пишет, что в 2000-2001 годах, то есть уже после гибели "Курска" проверки выявляли на Северном флоте нарушения: "Допускалось повторное использование уплотнительных колец, бывших в употреблении; не полностью выполнялись предусмотренные инструкцией по эксплуатации проверки [...] целостности электрической цепи от сигнализатора давления СТ-4 до устройства АРВЭД боевых и практических торпед, а также системы дегазации и срабатывания указанного сигнализатора".





Речь идет о проверке системы, которая сигнализирует об утечке компонентов топлива из торпеды.





Но это довольно абстрактное обвинение, не имеющее непосредственного отношения к катастрофе "Курска", на котором, по словам Устинова подобные нарушения не были выявлены.





В 2019 году участник комиссии по расследованию гибели подлодки "Курск", в прошлом - подводник-торпедист, четверть века служивший на различных АПЛ, вице-адмирал Валерий Рязанцев, который в 2001 году занимал должность замначальника Главного штаба ВМФ России по боевой подготовке, издал книгу "В кильватерном строю за смертью. Почему погиб "Курск".









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Близкие и родные моряков до сих пор приносят на их могилы цветы, Санкт-Петербург, 2015 год





В ней содержатся несколько тезисов, которые указывают на другие причины, совокупность которых, по мнению автора, привела к катастрофе. Основной тезис Рязанцева - на "Курске" с пренебрежением отнеслись к ежегодной процедуре обезжиривания систем и инструментов. Эта процедура, в частности, проводится и в отношении "торпедного инструмента, воздушных шлангов и систем технического воздуха".





При этом 11 августа, за день до взрыва, в вахтенной документации содержится запись о том, что по приказу командира минно-торпедной части была проведена "подбивка воздуха высокого давления" - накачка воздуха в воздушный резервуар торпеды, который используется для подачи (выталкивания) топлива и окислителя после выстрела торпеды.





Рязанцев утверждает, что вероятнее всего, через необезжиренный шланг вместе с воздухом в резервуар попали частицы грязи, ветоши, масел или стружки, что в соединении с окислителем - перекисью водорода - привело к реакции разложения перекиси, при которой выделяется много тепла, и в конце концов это привело к взрыву.





Рязанцев при этом отмечает, что пока торпеда находилась на стеллаже в первом отсеке, "грязный" воздух не соприкасался с окислителем, - это произошло, когда торпеду загрузили к аппарату для стрельбы за три часа до пуска. При этом, как объясняет эксперт, был открыт соответствующий клапан, впускающий воздух в баллон.





Но и после этого воздух удерживается от соприкосновения с окислителем вторым клапаном с курком - в момент выстрела он открывается, и воздух начинает выталкивать окислитель и топливо в специальный пусковой баллон.





По версии Рязанцева, неопытные торпедисты могли не обратить внимания на то, что курок клапана немного сдвинут и потихоньку пропускает воздух.

Мог ли экипаж субмарины допустить ошибку?

Рязанцев пишет, что экипаж субмарины никогда раньше не стрелял торпедами такого типа и "более трех лет не выполнял стрельбы практическими торпедами".





Он также настаивает на том, что "Акт проверки и обезжиривания трубопроводов технического воздуха" был подписан фальшивыми подписями. Эта информация не подтверждается никакими другими источниками, однако авторитет эксперта привел к тому, что ее довольно часто цитируют.





Владимир Устинов не приводит никакой информации об этом акте, но у него в книге упоминается другое нарушение: "В контрольно-приемном листе приготовления данной торпеды [к стрельбам] ряд подписей в графе "принял" исполнены заместителем начальника цеха капитан-лейтенантом, который никакого отношения к приготовлению торпеды для АПЛ "Курск" не имел и не был допущен к самостоятельному руководству приготовлением торпед этой модификации".





Владимир Гундаров из "Независимого военного обозрения" в статье "Трагедия "Курска", 20 лет спустя" пишет, что командовавший торпедистами "Курска" мичман не умел работать с торпедой 65-76А, поскольку был назначен на "Курск" с подводной лодки другого проекта 945 "Барракуда" и поднялся на борт буквально за два дня до выхода в море.





"Этим, в частности, объясняется решение командования отправить в море с экипажем старшего офицера, исполнявшего обязанности флагманского минера дивизии подводных лодок. В отличие от командира БЧ-3, он хотя бы прошел теоретический курс в учебном центре ВМФ и закрепил полученные знания на тренажере, но в море никогда не стрелял", - говорится в статье.





Рязанцев в своей книге пишет, что служебная документация на подлодке была неверной: "Обгорелая папка с эксплуатационными инструкциями, которая чудом сохранилась после взрыва на борту АПЛ "Курск", хранила в себе поразительные сведения. Эти инструкции не относились к тем торпедам и торпедным аппаратам, которые были на борту "Курска".





"Не вина подводников, а беда, что начальники не подготовили их к обслуживанию самой мощной в Военно-Морском Флоте и самой сложной торпеды 65-76А. Учитывая это обстоятельство, напрашивается вывод: "Курску" нельзя было планировать стрельбу "толстушкой" [прозвище торпеды на флоте]", - пишет в своей статье Владимир Гундаров.

Почему было закрыто уголовное дело?

Спустя 20 лет гибель "Курска" продолжает оставаться важнейшим событием российской истории, однако несмотря на живой общественный интерес, эта история не продвинулась за точку, которую поставило следствие, отказавшись предъявить кому-либо обвинения.





Расследование гибели "Курска", закончившееся закрытием уголовного дела, как считает эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник, остается политическим вопросом до сих пор: "Видимо, причина этой аварии, достоверно известная ограниченному количеству бывших руководителей государства и вооруженных сил, слишком политически чувствительна для их разглашения. Даже сейчас и особенно сейчас".





Владимир Гундаров также называет это решение "политическим": "Было принято решение не подставлять под уголовную ответственность командование. Это большая цепочка, очень длинная. А почему это было сделано, так жизнь была такая в предыдущие в 1990-е годы, что невозможно было содержать флот. Флот выживал на последнем дыхании. Как такового его уже не существовало. И сейчас наказывать кого-либо за то, что предыдущее военно-политическое руководство страны не поддержало флот на должном уровне, было бы не совсем правильно".





В интервью Би-би-си Гундаров сказал еще об одном обстоятельстве. По его мнению, руководящие документы на флоте традиционно принимаются во внимание меньше, чем выполнение задачи, и эта традиция стала одной из главных причин трагедии.





"Если руководствоваться всеми документами, которыми обязаны руководствоваться командиры и начальники… Все эти документы направлены на то, чтобы избегать таких аварий. Но к сожалению, выполнение задачи ставится выше различных руководящих документов. Вернее, не просто выполнение задачи, а выполнение задачи, поставленной вышестоящим командованием. Если главком, министр обороны, а тем более президент говорит "надо", то подводники костьми лягут, но выполнят эту задачу", - сказал он.





В идеальной ситуации, по словам эксперта, на подлодке, чтобы она считалась готовой, должен быть сформированный и сложившийся, постоянно действующий экипаж, исправная материальная часть, организаторская работа и специальная подготовка. На "Курске" всего этого не было.





Эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник отмечает, что даже соблюдение всех должностных инструкций не является стопроцентной гарантией безопасности на атомной подлодке: "Под водой всегда оказывается, что инструкций недостаточно. Гарантий нет, нарываются регулярно все и всегда".







